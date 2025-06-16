黃仁勳反擊AI導致失業一說！稱不信Anthropic執行長觀點

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-16 14:00

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輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳近日在巴黎舉行的 VivaTech 科技大會上，公開駁斥人工智慧（AI）新創公司 Anthropic 執行長 Dario Amodei 關於 AI 將導致大規模失業的說法。他表示：「我幾乎完全不同意 Amodei 的所有觀點。」

黃仁勳反擊Anthropic執行長失業預言。(圖：Shutterstock)

根據《財富》報導，儘管黃仁勳承認，AI 技術將重塑幾乎所有產業結構，有部分工作可能被取代，但他強調，隨著公司透過 AI 提高生產力，他們也需要雇用更多人員來擴大業務，未來將會有更多的機會和發展空間。

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此前，Amodei 曾警告，未來五年內 AI 可能導致多達 50% 的初級白領職位消失，全球失業率甚至可能飆升至 20%。

黃仁勳還認為，AI 是推動社會進步的關鍵技術，應以開放、負責任的方式發展，而非因恐懼而限制創新。

黃仁勳進一步批評 Amodei 傳達出的訊息是，「Anthropic 應該是唯一一家開發 AI 的公司」。黃仁勳指出：「首先，他（Amodei）認為 AI 太可怕了，只有他們（Anthropic）才應該去做；其次，AI 成本太高，其他公司都不應該去做；第三，AI 的威力如此強大，以至於每個人都會失業。」

對此，黃仁勳反駁道：「如果你真希望技術安全、負責任，就應該公開透明地發展 AI，而不是在黑暗中操作，再告訴大家它是安全的。」