TikTok行動端月活突破10億！張一鳴：對TikTok的未來充滿信心

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-16 08:30

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作為全球社群媒體的後起之秀，TikTok 再次迎來巔峰。根據行動應用分析平台 Sensor Tower 最新數據，2025 年 5 月，TikTok 海外行動端月活躍用戶首次突破 10 億，穩居全球短影音社群平台領導地位。

TikTok海外月活破10億。(圖：Shutterstock)

TikTok 旗下影片剪輯應用 CapCut 也表現不俗，5 月單月下載量穩定在約 3,300 萬次，在同類工具中排名前列，顯示使用者對 TikTok 生態系的依賴度不斷提升。

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目前，美國仍是 TikTok 最大用戶與收入來源國，擁有超過 1.7 億活躍用戶。印尼與巴西則作為新興市場代表，為 TikTok 提供穩定流量支持。

根據 eMarketer 報告指出，TikTok 日均使用時長持續攀升，預計將在今年超越 Facebook 與 Instagram，成為全球平均每日使用時間最長的社群平台，顯示用戶黏性極高。

不僅如此，TikTok 在直播領域也快速突破。根據 Streams Charts 發布的《全球直播格局報告》，TikTok 在 2025 年第一季度超越 Twitch，成為全球第二大線上直播平台，僅次於 YouTube Live。

在營收方面，根據 Cropink 數據，TikTok 2024 年全球總收入預估達 236 億美元，2025 年更將增至 331 億美元。其主要收入來源為廣告與應用內購。

同時，TikTok Shop 亦成長迅速，2024 年全球商品交易總額預估達到 326 億美元，其中美國、印尼與泰國市場表現最為亮眼。

自 2017 年推出以來，TikTok 僅用 7 年時間便在全球社群媒體、直播與電商市場站穩腳步，成為與 Meta (META-US) 、Google (GOOGL-US) 、Snap (SNAP-US) 等科技巨頭分庭抗禮的重要玩家。

面臨挑戰：TikTok 遭遇美國禁令與關稅衝擊

雖然 TikTok 發展迅速，但也面臨來自美國的政治與經濟壓力。根據知情人士透露，美國總統川普預計再次簽署行政命令，延長 TikTok 禁令的生效期限。儘管禁令暫緩執行，但長期而言仍為 TikTok 帶來不確定風險。

此外，美國關稅上升對 TikTok 電商造成衝擊。內部員工透露，由於中國賣家的進口成本激增，TikTok Shop 美國區的銷售額在今年 5 月出現 20% 至 25% 的下滑。

TikTok 已開始進行內部重組，針對美區電商業務由中國高層接手，會議語言從英文轉為普通話，顯示 TikTok 管理重心東移，強化內部整合與效率提升。

積極拓展海外市場：印尼與英國為關鍵戰略據點

為了降低地緣風險、打造多元市場，TikTok 也持續加快國際擴張。在印尼，TikTok 與當地電商平台 Tokopedia 整合賣家中心，提供雙平台統一管理，同時伴隨大規模裁員，印尼員工人數將從 5,000 人減至 2,500 人。

英國則成為 TikTok 重點發展的歐洲市場。TikTok 宣布將於倫敦擴建辦公室，新增超過 500 個職缺，並打造佔地 1.25 萬平方公尺的新營運據點。目前英國已擁有超過 3,000 萬 TikTok 用戶，成為歐洲最大市場之一。

此外，TikTok Shop 也於今年相繼拓展至德國、義大利、法國、墨西哥與日本，加速全球化電商版圖建設。若成長趨勢持續，TikTok 將有望複製抖音在中國市場的商業成功模式。