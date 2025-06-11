川普耗資1.34億稱阻止洛杉磯「燃燒殆盡」！700名海軍陸戰隊、2,100名國民警衛軍已進駐

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-11 08:50

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數百名美國海軍陸戰隊員週二（10 日）奉總統川普之命抵達洛杉磯地區，應對因移民突襲行動引發的連日抗議。據美國國防部估算，這次軍力部署預計將耗費約 1.34 億美元，引發加州州府與白宮間的法律對抗與政治爭議。

700名海軍陸戰隊已進駐洛杉磯。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，一位美國官員表示，目前約有 700 名海軍陸戰隊員駐紮在距洛杉磯約 50 公里的海豹灘（Seal Beach）待命。軍方強調，這些部隊無逮捕權，其主要任務為保護聯邦財產與人員，並不參與地方執法。

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儘管加州州長加文 · 紐瑟姆（Gavin Newsom）強烈反對軍力部署，認為川普此舉出於政治動機，但川普政府仍派遣 4,000 名國民警衛隊士兵進入洛杉磯。

美國官員指出，截至週二，大洛杉磯地區已有 2,100 名警衛隊成員抵達，且增援部隊持續抵達中。

五角大廈代理審計長 Bryn Woollacott MacDonnell 表示，總計 1.34 億美元的部署成本主要涵蓋部隊的住宿、交通和伙食開支。

該筆資金來自軍方的運作和維護帳戶，目前動用的部隊包含 4,000 名國民警衛隊員及約 700 名海軍陸戰隊員。

面對川普政府動用聯邦軍力干預地方抗議行動，加州於週一（9 日）向川普與國防部提起訴訟，試圖阻止軍隊參與執法，並要求法院儘速裁定其合法性。

加州總檢察長 Rob Bonta 表示，若軍隊被用來陪同美國移民與海關執法局（ICE）進行社區掃蕩，恐違反 1878 年《治安官動員法》（Posse Comitatus Act），該法禁止軍隊參與任何民間執法任務。

川普則堅稱軍隊部署阻止了城市「燃燒殆盡」，並暗示考慮動用《反叛亂法》（Counterinsurgency），讓軍隊可直接介入民間執法。但加州州長與洛杉磯市長均認為川普誇大事態，稱抗議行動大多和平，僅有零星衝突與破壞事件。