伊朗美國核談判取消：稱「毫無意義」！普丁透露俄準備出手、川普也表態了

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-06-15 13:00

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阿曼外交部長布賽義迪（Badr Albusaidi）於當地時間週六（14 日）晚間表示，原定周日（15 日）舉行的美伊第六輪伊朗核問題談判已確定取消。阿曼一直在斡旋這次談判。

伊朗拒絕與美國進行核談判。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，一位不願透露姓名的美國總統川普政府高級官員證實，15 日的談判已被取消。然而，這位官員表示，華盛頓仍然致力於談判，並希望「伊朗人能盡快坐下來談判」。

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伊朗國家電視台指出，伊朗方面決定不出席此次在阿曼舉行的談判，主因是美國持續支持以色列對伊朗的軍事行動。自 4 月以來，雙方已多次就伊朗核問題進行間接談判，但始終未見實質進展。

布賽義迪發表聲明的前一天，以色列對伊朗發動了大規模空襲，炸死了伊朗指揮官和科學家，並轟炸了伊朗核設施，聲稱旨在阻止伊朗開發核武。

伊朗譴責以色列軍事侵略 與美對話「毫無意義」

伊朗外交部 14 日公開表示，目前首要任務是「反擊敵人侵略」。發言人指出，在以色列發動攻擊、轟炸伊朗核設施的情況下，美國依舊支持以方行動，無視外交努力。

伊朗強調，在以色列停止侵略前，與其最大支持者美國進行任何對話都毫無意義。此外，伊朗更進一步警告美國、英國與法國，若三國繼續支援以色列，伊方將視其在中東的軍事基地與艦隊為合法攻擊目標。

俄羅斯總統普丁 14 日與美國總統川普通話約 50 分鐘，雙方重點關注以色列與伊朗之間的軍事衝突。普丁表示，俄羅斯願意擔任調解角色，促進局勢降溫；川普也認為，這場衝突應該盡快結束。

以色列空襲伊朗核設施 伊朗專家與高官接連身亡

以色列軍方表示，在過去 48 小時內，已針對伊朗多個核設施發動精準空襲，包括納坦茲、福爾多與伊斯法罕三大地點。其中，納坦茲核設施確認受損嚴重，國際原子能總署（IAEA）也已證實相關損毀。

根據伊朗與以色列雙方的統計，已有至少 9 名伊朗核科學家在空襲中身亡，包含物理、核能、化工等多領域專家。此外，以軍還擊斃 20 多名伊朗軍事高層，包括伊朗總參謀長巴蓋里、革命衛隊高層等多位重要人物。

伊朗最高領袖哈米尼的資深顧問、國安會前秘書阿里 · 沙姆哈尼在以軍攻擊中重傷，14 日證實不治身亡。此人被視為哈米尼的心腹，死亡事件震撼伊朗政壇。