鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-05 17:50

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當雷軍在 2013 年決定進軍家電領域時，很少有人料到這家以手機起家的科技公司會在十年後撼動中國家電市場的格局。去年，小米大家電業務營收首次突破千億元 (人民幣，下同) 大關，空調出貨量達 680 萬台，市占率躍居行業第四，僅次於美的、格力、海爾，小米正以智能生態與互聯網打法，對傳統家電巨頭發起史無前例的衝擊。

​​小米挑戰家電三巨頭：從「價格屠夫」到「數一數二」的進擊之路​​ (圖:Shutterstock)

​​《華商韜略》報導，小米 2015 年與美的合作的「i 青春」系列空調因定價失誤跟技術弱點折戟，2017 年自營的智米空調更因「不懂行業」慘遭市場淘汰，但 2018 年小米收購珠海三友，整合格力前技術骨幹的專利，推出售價 1999 元的米家互聯空調。這款產品以「0.1℃精準控溫」為賣點，通過線上公測引爆消費者熱情，首年銷量即賣破百萬台。

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小米空調負責人坦言：「我們不是在賣空調，而是在重建用戶信任。」

不同於傳統巨頭線下通路佔比超 30%，小米 70% 的銷售通過電商完成，繞開了格力、美的的護城河。2024 年，小米空调線上市占率達 18.5%，僅次於格力的 23%，而其「全價格段覆蓋」策略，從 999 元的入门機型到 2 萬元的高端系列正逐步蠶食競爭對手的利潤空間。

小米的核心優勢在於「硬件 + 軟件 + 服務」的循環，靠手機、家電、智能音箱的聯動，用戶可實現「一聲令下調節全屋溫度」，這種生態黏性讓傳統家電企業難以複製。

格力的「智慧家」平台僅接入自家產品，而小米的米家 APP 已連接超過 6 億台設備。

「他們把空調當成單品，我們當成生態入口。」雷軍在 2024 年亞布力論壇上的發言引發業界震動。數據顯示，小米用戶平均持有 3.2 件智能家電，遠高於行業平均的 1.5 件。這種黏性使得小米空調能以「虧損引流」策略搶佔市場，每賣一台空調，配套的智能插座、語音助手等周邊產品可貢獻 200 元毛利。

​​面對小米的步步緊逼，中國家電三巨頭展開反擊。美的旗下的華凌品牌將 1.5 匹空調價格壓至 1199 元，比小米同規格產品低 200 元，格力則通過子品牌晶弘發動「以舊換新」攻勢，1.5 匹新機國補後價格壓至 1800 元，海爾更聯合淘寶、京東打造「場景化銷售」，試圖用全屋客製化方案抵消小米的 CP 值優勢。

技術封鎖則成為另一戰場。格力董事長董明珠多次公開質疑：「小米的空調壓缩机都是外購的，哪來的核心技術？」確實，小米目前仍依賴美芝、松下等供應商，而格力擁有 1.5 萬項壓縮機專利，但小米的「反向工程」能力不容小覷，其收購的珠海三友已掌握變頻算法，2025 年將投產自研壓縮機工廠。

​​然而，線下通路仍是小米的致命弱點。格力、美的的經銷商網絡覆蓋全中國超過 3 萬個鄉鎮，而小米之家在縣級城市的滲透率不足 20%。

為此，小米啟動「千縣計劃」，打算三年內在縣域市場開設 1 萬家智能生活館。與此同時，傳統巨頭也在加速互聯網化，格力的「董明珠店」月活突破 5000 萬，美的通過「美居 APP」實現線上訂單佔比 40%。

品牌認知度的差距也在縮小。數據顯示，2020 年僅有 12% 的消費者認為小米是「高端家電品牌」，而 2024 年這一比例升至 37%。小米的「高端化」戰略初見成效：米家 X 系列空調售價突破 5000 元。0

小米盧偉冰此前曾豪言​三年內成為中國家電前三」，背後是小米智能制造的全力衝刺。武漢智能工廠將實現空調生產全自動化，單線效率比傳統工廠提升 300%。與此同時，雷軍宣佈將每年投入 50 億元研發家電晶片，試圖在 MCU、AIoT 協議層面構建護城河。