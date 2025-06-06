小米發表Redmi Pad 2平板新品 搭載聯發科8核心6奈米製程晶片 搶攻入門級娛樂

處理器規格成為新品核心亮點，MediaTek Helio G100-Ultra 採用先進 6 奈米工藝製程，8 核心架構設計提供穩定流暢的效能體驗。無論開啟多個應用程式、線上瀏覽或觀賞高畫質影片，皆能保持流暢不卡頓的操作感受，並配合 9000mAh 超大電池容量，實現全天候長效續航表現。