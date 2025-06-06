小米發表Redmi Pad 2平板新品 搭載聯發科8核心6奈米製程晶片 搶攻入門級娛樂
鉅亨網記者吳承諦 台北
小米今 (6) 日發表全新 Redmi Pad 2 平板電腦，搭載聯發科 (2454-TW)MediaTek Helio G100-Ultra 8 核心處理器，採用 6 奈米製程技術，帶來優異運算效能與能耗表現，
處理器規格成為新品核心亮點，MediaTek Helio G100-Ultra 採用先進 6 奈米工藝製程，8 核心架構設計提供穩定流暢的效能體驗。無論開啟多個應用程式、線上瀏覽或觀賞高畫質影片，皆能保持流暢不卡頓的操作感受，並配合 9000mAh 超大電池容量，實現全天候長效續航表現。
螢幕規格方面，新品搭載 11.1 吋 2560x1600 解析度螢幕，支援 90Hz 更新率與 16 比 10 顯示比例。聯發科晶片強大的圖形處理能力，確保滑動、切換與動畫呈現更為流暢順暢，提升日常操作體驗。
音效系統配備立體聲四揚聲器設計，支援 Dolby Atmos 與 Hi-Res Audio 高解析音質。聯發科處理器的多媒體處理能力，配合專業音效技術，提供劇院級的沉浸式音感體驗。
產品搭載 Xiaomi HyperOS 2 系統，充分發揮聯發科晶片的運算能力，支援分割畫面與多工效率功能。系統介面操作直覺，大幅提升日常使用的便利性與實用價值。
產品同步推出 Redmi Pad 2 4G 版本，處理器同樣採用 MediaTek Helio G100-Ultra 晶片。4G 版本額外支援雙卡雙 4G 通話與 GPS 導航功能，機身輕巧好攜帶，滿足各種行動需求。
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