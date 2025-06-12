川普推降息頻碰壁 醞釀「影子主席」弱化鮑爾會奏效嗎？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-12 06:03

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據《CNBC》周三 (11 日) 報導，儘管通膨趨緩和就業疲軟通常會促使降息，但聯準會 (Fed) 目前仍對放鬆貨幣政策保持警戒。這種態度加劇了白宮與聯準會的衝突，可能促使美國總統川普任命「影子」主席監督鮑爾，直到明年上任。

面對美國總統川普、副總統范斯接連喊話，聯準會主席鮑爾一項強調貨幣政策獨立性。(圖:Reuters/TPG)

Evercore 全球政策和央行策略主管 Krishna Guha 周三在報告中指出，川普可能很快宣布鮑爾 (Jerome Powell) 的繼任者，在其正式上任期間擔任「影子 Fed 主席」。Guha 認為，此舉目的是讓政府更快對 Fed 施加影響力，左右利率市場走向，同時避免直接解雇鮑爾這種極端做法。

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「影子主席」效力如何？

不過，這種做法的實際效果值得懷疑。聯準會理事會目前沒有即將出現的空缺，鮑爾的主席任期將於 2026 年 5 月到期，但理事任期要到 2028 年才結束。

此外，這種「影子主席」的影響力可能微乎其微。聯邦公開市場委員會 (FOMC) 需要 7 票才能改變政策，但目前很難找到超過兩個支持川普議程大幅降息的成員。

新主席人選受矚目

儘管如此，提前公布主席人選至少能讓市場知道川普想要 Fed 走什麼路線。

川普上周五表示很快就會公開偏好人選。候選名單已經縮小，包括前 Fed 理事 Kevin Warsh、現任理事 Christopher Waller、財政部長貝森特 (Scott Bessent) 和國家經濟委員會主任 Kevin Hassett。

億萬富翁投資人瓊斯 (Paul Tudor Jones) 周三接受《彭博》訪問時表示，他認為川普會選擇極度鴿派的 Fed 主席人選，因為美國財政緊張、今年預算赤字將超過 GDP 的 6%，急需透過降息來減輕利息負擔。

瓊斯認為，美國陷入「債務陷阱」，最終會引起市場動盪，川普只能改變鮑爾溫和偏鷹的立場。

各候選人優劣分析

Guha 則表示，每位被點名的潛在人選都有優缺點。

Warsh 有豐富的聯準會政策經驗，市場和決策官員都認識他，被視為獨立性強，又跟川普政府關係不錯。不過他在對抗通膨上態度較為強硬，傾向升息壓制物價，也反對 Fed 自 2008 年金融危機後的大規模購債政策。

本周成為熱門人選的貝森特，先前是知名避險基金經理人，在市場享有聲譽，被視為川普團隊中的穩健派。但他缺乏貨幣政策經驗，外界可能質疑他與川普政府太過親近，無法保持聯準會獨立性。

Hassett 具備紮實的經濟學資歷，但貨幣政策經驗有限，可能也被視為與政府過於親近。

Waller 為人親和，最近支持今年稍後「因好消息而降息」的言論可能讓他在川普眼中加分。但他去年 9 月在總統大選前支持大幅降息 2 碼，可能被川普視為有利於民主黨選情的舉動。