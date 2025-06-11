鉅亨網新聞中心 2025-06-11 07:20

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關稅恐慌催生黃金套利狂潮 華爾街投行賺翻了。(圖:shutterstock)

華爾街頂級投資銀行的貴金屬交易員在第一季創下五年來最佳表現根。根據 Crisil Coalition Greenwich 彙編的數據顯示，包括摩根士丹利、摩根大通在內的 12 家主要投行，第一季在貴金屬市場創造累計 5 億美元獲利，創下十年來次高紀錄，甚至是過去十年平均季度收益的兩倍。

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這意外之財的核心來自第一季美國市場黃金的高溢價，因民眾一度擔憂貴金屬將面臨美國關稅，而導致貿易商將大量黃金和白銀提前搶運至美國。

紐約商品交易所（Comex）第一季的黃金和白銀期貨價格，曾一度飆升至了遠高於國際基準的倫敦金的價位，這意味著交易員可以在倫敦、瑞士或中國香港等貿易中心購買金條，然後運到美國，在關稅生效前獲利。

根據交易所數據，摩根士丹利在第一季為結算其自營部位，向紐約商品交易所倉庫交付了 67 噸黃金，交付量位居所有銀行之首。以當前市場價格計算，這批黃金價值約 70 億美元。

身為貴金屬領域的主導交易商，摩根大通同樣表現搶眼。該行為結算 2 月期貨合約交付了超過 40 億美元的黃金，其中一份交割通知涉及的規模，是該交易所史上最大的單日交割通知之一。

不過，這場套利狂歡在 4 月戛然而止，因為貴金屬最終被排除在川普總統的對等關稅一攬子計劃之外。

這種跨大西洋的價格錯位並非首次出現。 2020 年薪冠疫情期間，商業航班停飛創造了類似的持續套利機會，當時能夠找到方法將黃金運至紐約的銀行從中獲利頗豐。正是那次前所未有的套利機會幫助摩根大通的金屬部門，在 2020 年創下 10 億美元的驚人收入紀錄。