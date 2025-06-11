賣勞動力不賣機器人！Figure執行長望用iPhone生產邏輯「重建勞動力」

鉅亨網新聞中心 2025-06-11 17:00

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Figure 創辦人兼執行長 Brett Adcock 日前在《彭博》訪談中揭示了公司在人形機器人領域的最新發展與核心策略。

Figure執行長望用iPhone生產邏輯「重建勞動力」。(圖：REUTERS/TPG)

他強調，Figure 的最終目標並非單純製造機器人硬體，而是打造一套完整可部署於現實世界、具備自主作業能力的 AI 合成人類系統，實現「重建勞動力」的願景。

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Adcock 分享，他從小受科幻作品啟發，對於通用智慧機器體系的構想早已萌芽。他在三年前於美國特拉華州創立 Figure，並表示人形機器人將可能成為史上最大規模的產品革命，甚至具備「贏者通吃」的產業結構。

Figure 目前的主力產品 Figure 2 已能在實際商業環境中執行任務。Adcock 強調，Figure 不依賴遠端操控或人工預設，而是以完全自主運作為核心設計哲學，避免陷入技術局部最優的陷阱。

Figure 的市場進軍策略採取雙軌模式：一方面切入如倉儲與製造等勞力密集產業，另一方面則拓展至家庭消費市場。Figure 已建構年產 1.2 萬台機器人的自動化產線，預計在四年內達到年產 10 萬台的規模化目標。

Figure 機器人依據「人類平均操作能力」打造，包括扭矩、活動範圍與靈活度，甚至能在「從未見過草莓」的情況下完成採摘、抓取與處理任務，展現極高的泛化與學習能力。

Adcock 表示，Figure 的製造模式更類似消費性電子產品 iPhone，而非汽車產業的 Model 3。他們透過優化組裝流程與自研 MES 系統實現製造自動化，目前最新一代 Figure 3 的製造成本已較初代產品大幅降低 93%。

Figure 的核心定位是銷售可實際投入產業的 AI 勞動力系統，而非硬體本身。Adcock 強調，他們並不打算成為 Meta 或亞馬遜的零件供應商，而是提供能理解語音指令、完成複合任務的完整自主系統，讓人形機器人真正融入產業與家庭生活。

為了強化技術獨立性與品牌歸屬感，Figure 放棄整合 OpenAI 等第三方大型語言模型，轉而完全自研 AI 訓練與推理系統。即使在使用如 Helix 這類結構時，也由團隊自行訓練，展現極高的 AI 自給自足能力。

Adcock 提出，Figure 最大的技術差異在於「共享神經網路」：一台機器人完成的任務學習成果可被所有機器人共享，使整個機群在部署過程中持續演進、能力不斷增強。這讓 Figure 成為一個不斷成長的活系統，而非單一的消費硬體。

Figure 的底層假設是：這場人形機器人競賽的勝出者將是能同時做到「最聰明、最便宜」的公司。若能在智慧與成本之間取得最佳平衡，Figure 將具備壓倒性產業優勢。Adcock 表示，他們的系統有望成為「全球第一個有望具備贏者通吃特徵的硬體系統」。