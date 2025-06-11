華爾街三巨頭看多美股：標普500將挑戰6500點新高

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-11 16:00

‌



華爾街三巨頭看好美股前景。(圖：REUTERS/TPG)

在時隔四個月後，標普 500 指數於在上周五（6 日）再度站上 6000 點關卡，顯示市場風險偏好回升。近期，美國總統川普釋出對關稅政策的緩和訊號，緩解了市場對經濟衰退的憂慮。多方分析認為，美股創新高的機率正快速攀升。

‌



花旗上修標普預期至 6300 點 勞動力與 GDP 預期轉佳

花旗集團策略師 Scott Chronert 近期將 2025 年標普 500 目標點位由 5800 點調升至 6300 點，主因包括：

市場對美國 GDP 增長預期觸底反彈

勞動力市場持續展現強韌

花旗指出，在感知風險降低的情況下，得益於企業適應不確定的政策環境，市場情緒的改善將使標普 500 指數的本益比維持在 21 倍。

分析還強調，人工智慧（AI）投資熱潮與企業資本支出穩定，將為股市帶來持續推動力。此外，花旗還預估今年美股企業回購規模可能達 1 兆美元。

長期來看，科技發展預料能減緩企業獲利對經濟循環的依賴，支持較高的估值水準。

摩根士丹利與高盛看高至 6500 點 認為修正期已結束

摩根士丹利首席策略師 Michael Wilson 則預期，美國企業獲利前景顯著改善，將推升指數表現。他維持 12 個月內標普 500 上看 6500 點的預估，預示尚有 8% 的上行空間。

摩根士丹利指出：「4 月份的劇烈回調標誌著從一年前開始的更長期調整已經結束，我們在 12 個月的時間維度上仍然看好美股。」

高盛亦持相同看法，並將標普 500 指數未來 12 個月目標價定在 6,500 點，認為軟數據有進一步改善的空間，這將支撐股市上行。

高盛分析，標普 500 指數未來 12 個月的遠期市盈在未來一年將基本保持不變，部分原因是該指數的成分股公司通常持有期限較長的固定利率債務。

然而，小型股公司持有更多期限較短的浮​​動利率債務，因此更容易受到債券市場波動的影響。基於此前景展望，高盛再次建議投資人應在投資組合中專注於資產負債表強勁的公司。

短線漲勢或觸及高點 投資人應警惕追高風險

儘管大多數機構轉趨樂觀，但部分分析師仍示警目前的漲勢可能過於迅猛。標普距離歷史高點僅 2%，若出現投資人追漲買入、導致市場過熱，將可能誘發短期修正。

DataTrek 聯合創辦人 Nicholas Colas 指出，自 2022 年起，道富銀行 (STT-US) 風險偏好指數高點多與標普短線高點重疊，最新一次是在 2025 年初，這可能代表市場短線已接近飽和。

風險因素仍存：債務上限與政策不確定性壓力持續

儘管多方看好市場後勢，但政治與經濟變數仍不可忽視。美國國會預算辦公室警告，聯邦債務上限可能在 8 月中至 9 月底觸及，引發新一輪市場不確定性。川普減稅法案的未來也仍懸而未決。