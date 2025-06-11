華爾街三巨頭看多美股：標普500將挑戰6500點新高
鉅亨網編譯莊閔棻
隨著美股收復因對等關稅造成的失地並邁向技術性牛市，華爾街多家投行，包括花旗集團 (C-US) 、摩根士丹利 (MS-US) 與高盛 (GS-US) 都對美國股票市場前景轉趨樂觀，認為經濟成長韌性與企業基本面改善將成為後市上漲的雙重引擎。
在時隔四個月後，標普 500 指數於在上周五（6 日）再度站上 6000 點關卡，顯示市場風險偏好回升。近期，美國總統川普釋出對關稅政策的緩和訊號，緩解了市場對經濟衰退的憂慮。多方分析認為，美股創新高的機率正快速攀升。
花旗上修標普預期至 6300 點 勞動力與 GDP 預期轉佳
花旗集團策略師 Scott Chronert 近期將 2025 年標普 500 目標點位由 5800 點調升至 6300 點，主因包括：
- 市場對美國 GDP 增長預期觸底反彈
- 勞動力市場持續展現強韌
花旗指出，在感知風險降低的情況下，得益於企業適應不確定的政策環境，市場情緒的改善將使標普 500 指數的本益比維持在 21 倍。
分析還強調，人工智慧（AI）投資熱潮與企業資本支出穩定，將為股市帶來持續推動力。此外，花旗還預估今年美股企業回購規模可能達 1 兆美元。
長期來看，科技發展預料能減緩企業獲利對經濟循環的依賴，支持較高的估值水準。
摩根士丹利與高盛看高至 6500 點 認為修正期已結束
摩根士丹利首席策略師 Michael Wilson 則預期，美國企業獲利前景顯著改善，將推升指數表現。他維持 12 個月內標普 500 上看 6500 點的預估，預示尚有 8% 的上行空間。
摩根士丹利指出：「4 月份的劇烈回調標誌著從一年前開始的更長期調整已經結束，我們在 12 個月的時間維度上仍然看好美股。」
高盛亦持相同看法，並將標普 500 指數未來 12 個月目標價定在 6,500 點，認為軟數據有進一步改善的空間，這將支撐股市上行。
高盛分析，標普 500 指數未來 12 個月的遠期市盈在未來一年將基本保持不變，部分原因是該指數的成分股公司通常持有期限較長的固定利率債務。
然而，小型股公司持有更多期限較短的浮動利率債務，因此更容易受到債券市場波動的影響。基於此前景展望，高盛再次建議投資人應在投資組合中專注於資產負債表強勁的公司。
短線漲勢或觸及高點 投資人應警惕追高風險
儘管大多數機構轉趨樂觀，但部分分析師仍示警目前的漲勢可能過於迅猛。標普距離歷史高點僅 2%，若出現投資人追漲買入、導致市場過熱，將可能誘發短期修正。
DataTrek 聯合創辦人 Nicholas Colas 指出，自 2022 年起，道富銀行 (STT-US) 風險偏好指數高點多與標普短線高點重疊，最新一次是在 2025 年初，這可能代表市場短線已接近飽和。
風險因素仍存：債務上限與政策不確定性壓力持續
儘管多方看好市場後勢，但政治與經濟變數仍不可忽視。美國國會預算辦公室警告，聯邦債務上限可能在 8 月中至 9 月底觸及，引發新一輪市場不確定性。川普減稅法案的未來也仍懸而未決。
此外，OECD 已將美國 2025 年成長率預期從 2.2% 下修至 1.6%。5 月製造業與服務業 PMI 同步回落，企業執行長信心指數更創下近 50 年來最大跌幅，顯示經濟復甦動能仍具挑戰。
與華爾街其他機構不同，美國銀行 (BAC-US) 則建議投資人轉向海外市場分散風險，原因是標普 500 近期的反彈缺乏企業獲利增長支撐。
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