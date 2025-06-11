華爾街錯看這三類股票？財經名嘴揭年輕投資人瘋買標的

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-11 16:20

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美國財經名嘴 Jim Cramer 週二（10 號）表示，華爾街長期忽視新世代投資人關注的熱門股票，呼籲主流金融圈應重視加密貨幣、核能與量子計算類股，因為這些「被邊緣化的公司」其實深受年輕投資者青睞，市場熱度不容小覷。

財經名嘴揭年輕投資人瘋買標的。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，Cramer 指出，雖然許多傳統分析師與機構對這些股票不以為意，但從市場參與度來看，年輕人正積極投入。

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克萊默建議年輕投資者青睞任何與加密貨幣相關的股票。Cramer 表示，年輕人不只投資 Coinbase (COIN-US) 、微策略 (MSTR-US) 與 Circle (CRCL-US) 等知名加密企業，像是 Hut 8 (HUT-US) 、Riot Platforms (RIOT-US) 、Cleanspark (CLSK-US) 、Cipher Mining (CIFR-US) 及 Galaxy Digital (GLXY-US) 等較少曝光的小型公司，實際交易熱度非常活躍。

這些公司雖非傳統金融媒體報導焦點，但卻吸引大量年輕散戶與社群資金進場。他認為，這股趨勢應引起金融圈的重視與研究。

除加密貨幣外，核能概念股也是年輕投資族群積極佈局的標的。Cramer 指出，除了大型能源公司如維斯達能源 (VST-US) 、Constellation Energy (CEGVV-US) 和 GE Vernova (GEV-US) 外，Oklo Inc. Class A(OKLO-US) 、卡梅科 (CCJ-US) 、BWX 科技 (BWXT-US) 、Centrus Energy (LEU-US) 、Talen Energy (TLN-US) 與 NexGen (NXE-US) 也受到市場青睞。

這些公司因受惠 AI 與雲端資料中心的高耗能需求，而被投資人視為具備長期成長潛力的受益股。然而，他表示，這些熱門股票在他看來並不「值得投資」，因為核反應爐在未來幾年內都不會投入使用。

Cramer 表示，量子計算公司在新投資者中非常受歡迎，但他補充說，這類公司整體上存在爭議。他提到 IonQ (IONQ-US) 、D-Wave Quantum(QBTS-US) 、Rigetti Computing (RGTI-US) 以及 Quantum Computing (QUBT-US) 。

雖然他表示要了解這些公司需要大量研究，但付出努力是值得的，即使量子計算的開發還需要數年時間，但 Cramer 認為，至少其中一些股票存在投資機會。