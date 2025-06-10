特斯拉、蘋果、麥當勞不該被降評？財經名嘴：反彈只是時間問題

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-10 14:30

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知名財經節目主持人 Jim Cramer 在本週一（10 日）駁斥了近期一些他認為能夠持續發展的股票的評級下調，包括麥當勞 (MCD-US) 、特斯拉 (TSLA-US) 和蘋果 (AAPL-US) 。

財經名嘴看好麥當勞、特斯拉與蘋果。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，Cramer 指出「有些股票根本不應該被降評，這不值得，因為它們反彈只是時間早晚的問題。」

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麥當勞面對負評仍穩健 應變能力成關鍵優勢

(圖：Shutterstock)

近期，基於摩根士丹利擔心整體速食市場承受壓力，以及麥當勞新推出的雞柳條產品的負面回饋，一些分析師對麥當勞持負面態度。

但 Cramer 強調，麥當勞具備快速調整策略的能力，例如曾推出優惠套餐以回應消費者對價格過高的反應。他表示，麥當勞的優勢在於「他們不會打贏一場不會贏的仗，當某樣東西行不通時，他們就會放棄，然後繼續前進。」

特斯拉股價逆勢上漲 Cramer 看好 robotaxi 概念

針對特斯拉，Cramer 雖坦言不滿意執行長馬斯克與美國總統川普之間的政治糾紛，也承認對電動車銷量下滑有所擔憂，但他感覺馬斯克有新計劃。

他指出，特斯拉將於本月稍後推出機器人計程車（robotaxi）。儘管特斯拉的評級週一被兩次下調，但該股仍成功收漲 4.55%。

蘋果遭遇創新瓶頸？Cramer 相信品牌黏著度

(圖：Shutterstock)

此外，針對蘋果，Cramer 則指出，儘管近來華爾街對蘋果的熱度明顯降溫，尤其其開發者大會 WWDC 2025 上的冷淡氣氛，但他仍看好這家公司。

Cramer 認為其市占優勢與品牌黏著度仍是未來成長的底氣所在，並表示，「只要沒人轉用 Android，我就對蘋果保持樂觀態度。」

Cramer 認為，蘋果仍有能力透過收購 AI 新創公司來突破現狀，例如具潛力的搜尋技術公司 Perplexity AI。Cramer 表示：「蘋果不是一家停滯不前的公司。」

Cramer 還強調，蘋果現在面臨壓力，是因為白宮的打壓政策壓力，尤其是關稅與供應鏈轉移的要求。為降低對中國製造的依賴，蘋果不僅將部分生產轉移至印度，還承諾未來在美國投資 5000 億美元。