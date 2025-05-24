美股投資風險升高！名嘴Jim Cramer：川普正試圖控制大型科技公司

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-24 15:00

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知名投資分析師、財經名嘴 Jim Cramer 於週五（23 日）表示，總統川普的全球貿易政策正在嚴重打擊美國兩大科技公司輝達 (NVDA-US) 與蘋果 (AAPL-US) 。他警告說，投資者需要接受川普將繼續對大部分市場產生影響的事實

根據《CNBC》的報導，Cramer 指出：「我們得學會接受川普會繼續干預市場這件事，並把它當成持有美股時的一大風險。他的政治操作，讓那些不被牽扯的公司變得更具吸引力，但這樣的公司數量正快速減少。」

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川普政府以國家安全為由，限制人工智慧（AI）晶片出口至中國，導致輝達業務受到嚴重影響。執行長黃仁勳公開批評這項出口管制政策「失敗」，不僅未能遏止中國，反而促使其加快自主開發高階晶片。

黃仁勳指出，該政策導致輝達在中國的市佔率從 95% 降至 50%。Cramer 亦補充表示，讓中國持續依賴輝達的尖端技術，其實比迫使對方自研晶片更符合美國利益。

儘管蘋果已積極將部分製造業務從中國遷往印度，川普仍宣布對所有非美國生產的 iPhone 課徵高達 25% 的關稅。Cramer 對此政策持反對意見，他認為美國製造的 iPhone 對消費者來說太貴了，並指出該公司已經在美國創造了許多就業機會。

Cramer 表示，美國歷史上雖有總統介入企業決策的前例，例如杜魯門總統曾在 1964 年接管鐵路系統，防止全國大罷工；甘迺迪總統則曾施壓鋼鐵業者在經濟脆弱時期降價。但他強調，這些干預皆基於重大國家利益。

然而，Cramer 稱，當前衝突的根源在於總統只是「告訴企業該做什麼、該去哪裡，如果企業不這樣做，就會嚴厲打擊」。

Cramer 進一步指出，川普如今彷彿成了企業的董事長，凌駕於公司執行長之上，無視企業的專業判斷與商業邏輯，強行主導決策。

他警告道：「川普正一步步推動美國走向所謂的『指令型經濟』（command economy）。」