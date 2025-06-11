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黃金地位危險！邁睿預警：去中心化+高流動重塑價值載體軌跡 加密貨幣正取代黃金

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導


全球最大加密貨幣比特幣 (BTC) 今 (11) 日在亞洲早盤小漲約 0.1%，周二 (10 日) 盤中一度攀漲 1.7%，收復 11 萬美元大關，距 5 月 22 日 11 萬 1980 美元的歷史高點僅一步之遙，而最新研究則指出，加密貨幣正在取代黃金，正以去中心化、高流動性、低成本優勢沿著接近黃金的軌跡發展，逐步承接實體黃金的價值儲存功能，引導價值載體從物理形態向數位生化的躍遷。

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黃金地位危險！邁睿預警：去中心化+高流動重塑價值載體軌跡 加密貨幣正取代黃金

邁睿資產管理公司出具最新研究報告指出，在數位金融浪潮推動下，被視為「電子黃金」的加密貨幣正以勢不可擋之姿，開啟對傳統實體黃金的「價值傳承與革新替代」。Pantera 數據顯示，全球已有超過 5.5 億人擁抱加密貨幣，亞洲約 3.27 億人、北美約 7200 萬人構成主要持有群體，加密貨幣資產已深度融入全球金融生態。


實體黃金統治價值儲存領域千年，卻受限於交易成本高、運輸效率低、地域流動性差的物理屬性，但以比特幣為代表的加密貨幣資產，憑藉區塊鏈技術實現 7×24 小時全球無障礙流轉，徹底打破時間與空間限制。

從市場規模來看，當前黃金總市值約 12 兆美元，加密貨幣達 3 兆美元，雖僅佔全球總資產 1000 兆美元的 0.3%，但滲透潛力驚人。若沿現有趨勢提升滲透率，虛擬資產價值提升與 RWA(實體資產代幣化) 領域擴容將迎來爆發期。

市場正用「資金投票」為加密貨幣的崛起背書。今年 5 月，比特幣再度突破 10 萬美元，其 ETF 推出後淨流入 363 億美元，遠超同期前十大黃金 ETF82 億美元淨流入規模，美國更將比特幣納入戰略儲備，目前持有價值約 160 億美元，從國家層面認可其「數位黃金」地位。

稀缺性方面，黃金可靠增產滿足需求，而比特幣受「四年減半」機制限制，產量絕對稀缺，更符合「長期價值儲存」邏輯。

此外，加密貨幣領域更迎來「IPO 時代」，重量級企業加速融入傳統資本市場體系。Coinbase 納入標普 500 指數，億萬富翁 Michael Novogratz 創立的 Galaxy Digital 登陸那斯達克，以色列加密貨幣資管公司 eToro、比特幣支付服務商 FOLD、加密金融服務商 Amber Premium 也陸續在那斯達克掛牌，首家大型穩定幣發行商 Circle 日前也以每股 31 美元發行價掛牌紐交所，開盤即飆至 69 美元，收盤漲 168%，市值突破 180 億美元。

另一趨勢是「數位資產財庫公司」興起，透過上市將加密資產轉化為股票，為投資者提供新管道。Pantera Capital 表示，該公司重點佈局的兩家主要企業表現亮眼，美國首家上市的 Solana 財庫公司 DeFi Development Corp。自 2025 年 4 月獲 Pantera 投資以來，股價漲超 22 倍，比特幣財庫公司 Twenty One Capital 股價從 4 月的每股 10 美元飆升至 50 美元，漲幅超過 460%。

上述事件均代表著加密貨幣企業 IPO 持續升溫，不僅為市場提供流動性、強化投資者保護，更吸引機構資本入局。

從散戶到機構，從區塊鏈原住民到傳統金融巨頭，加密貨幣正以「技術 + 資本」雙輪驅動重塑全球價值儲存格局。隨著未來滲透率提升與監管完善，「電子黃金」有望從「替代者」蛻變為「共舞者」，開啟數位金融新篇章。

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