鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-11 12:10

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全球最大加密貨幣比特幣 (BTC) 今 (11) 日在亞洲早盤小漲約 0.1%，周二 (10 日) 盤中一度攀漲 1.7%，收復 11 萬美元大關，距 5 月 22 日 11 萬 1980 美元的歷史高點僅一步之遙，而最新研究則指出，加密貨幣正在取代黃金，正以去中心化、高流動性、低成本優勢沿著接近黃金的軌跡發展，逐步承接實體黃金的價值儲存功能，引導價值載體從物理形態向數位生化的躍遷。

黃金地位危險！邁睿預警：去中心化+高流動重塑價值載體軌跡 加密貨幣正取代黃金

邁睿資產管理公司出具最新研究報告指出，在數位金融浪潮推動下，被視為「電子黃金」的加密貨幣正以勢不可擋之姿，開啟對傳統實體黃金的「價值傳承與革新替代」。Pantera 數據顯示，全球已有超過 5.5 億人擁抱加密貨幣，亞洲約 3.27 億人、北美約 7200 萬人構成主要持有群體，加密貨幣資產已深度融入全球金融生態。

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實體黃金統治價值儲存領域千年，卻受限於交易成本高、運輸效率低、地域流動性差的物理屬性，但以比特幣為代表的加密貨幣資產，憑藉區塊鏈技術實現 7×24 小時全球無障礙流轉，徹底打破時間與空間限制。

從市場規模來看，當前黃金總市值約 12 兆美元，加密貨幣達 3 兆美元，雖僅佔全球總資產 1000 兆美元的 0.3%，但滲透潛力驚人。若沿現有趨勢提升滲透率，虛擬資產價值提升與 RWA(實體資產代幣化) 領域擴容將迎來爆發期。

市場正用「資金投票」為加密貨幣的崛起背書。今年 5 月，比特幣再度突破 10 萬美元，其 ETF 推出後淨流入 363 億美元，遠超同期前十大黃金 ETF82 億美元淨流入規模，美國更將比特幣納入戰略儲備，目前持有價值約 160 億美元，從國家層面認可其「數位黃金」地位。

此外，加密貨幣領域更迎來「IPO 時代」，重量級企業加速融入傳統資本市場體系。Coinbase 納入標普 500 指數，億萬富翁 Michael Novogratz 創立的 Galaxy Digital 登陸那斯達克，以色列加密貨幣資管公司 eToro、比特幣支付服務商 FOLD、加密金融服務商 Amber Premium 也陸續在那斯達克掛牌，首家大型穩定幣發行商 Circle 日前也以每股 31 美元發行價掛牌紐交所，開盤即飆至 69 美元，收盤漲 168%，市值突破 180 億美元。

另一趨勢是「數位資產財庫公司」興起，透過上市將加密資產轉化為股票，為投資者提供新管道。Pantera Capital 表示，該公司重點佈局的兩家主要企業表現亮眼，美國首家上市的 Solana 財庫公司 DeFi Development Corp。自 2025 年 4 月獲 Pantera 投資以來，股價漲超 22 倍，比特幣財庫公司 Twenty One Capital 股價從 4 月的每股 10 美元飆升至 50 美元，漲幅超過 460%。