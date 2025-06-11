川普警告陸軍250週年閱兵慶典將嚴防抗議者：將面臨「強力鎮壓」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-11 09:50

‌



美國總統川普週二（10 日）在白宮表示，任何試圖在週六（14 日）美國陸軍建軍 250 週年閱兵中發動抗議的人，將會面對「強力鎮壓」。

川普警告陸軍250週年閱兵慶典將嚴防抗議者：將面對強力鎮壓。(圖：Shutterstock)

根據《路透社》報導，談到美國陸軍成立 250 週年閱兵式時，川普強調：「如果有抗議者想現身，我們將對他們採取非常強力的鎮壓行動。」他更連續重複此一威脅兩次，態度十分強硬。

‌



儘管川普聲稱自己尚未聽聞任何示威計畫，但美國特勤局與安全單位已掌握至少九場針對閱兵活動的抗議行動。這場軍事閱兵正逢川普 79 歲生日，安全人員表示，預期前來參加活動的支持者人數將大幅超過抗議者。

這場高調的軍事閱兵也在國會內部引發強烈爭議，包括部分共和黨籍議員對其高昂成本與政治意涵表達不滿。根據美國陸軍發言人透露，整場活動的花費可能高達 4,500 萬美元。

參議員蘭德 · 保羅（Rand Paul）接受《NBC》訪問時表示，他憂心此舉傳遞出錯誤訊息。他說：「我不確定實際花費是多少，但我們一直與蘇聯和北韓的形像不同。」

另一位共和黨籍參議員約翰 · 甘迺迪（John Kennedy）也批評這項活動，稱如果由他決定，他不會「花錢」舉辦這場閱兵儀式。

川普對抗議行動的強硬態度並非首例。近期他已下令派遣約 4,000 名國民警衛隊及 700 名海軍陸戰隊員進駐洛杉磯，以因應針對聯邦移民執法政策的示威。

此舉遭到加州民主黨籍州長紐森及美國公民自由聯盟（ACLU）強烈反對。雙方已在本週一聯手對川普及國防部長提起訴訟，要求聯邦法院阻止這項部署命令。