鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-10 11:10

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洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）於週日（9 日）公開批評美國總統川普下令在洛杉磯部署國民警衛隊決定，直言聯邦政把其城市「當成實驗」。她強調，地方政府應有自主權處理市內情勢，聯邦出兵只會加劇恐慌。

洛杉磯市長怒批川普：部署國民警衛隊將城市當成「實驗」。(圖：Shutterstock)

根據《CNN》報導，巴斯認為加州和洛杉磯正被川普政府視為「測試案例」，測試聯邦如何越權干預地方自治。她指出：「這是在觀察當聯邦政府介入並剝奪地方權力時，會發生什麼後果。」

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此外，巴斯也嚴正駁斥川普支持者將洛杉磯形容為「被非法移民與暴力分子佔領」的說法，並譴責這種言論是在煽動社會恐懼與分裂。她表示，這樣的敘述與事實不符，只會進一步惡化族群關係與社會穩定。

根據《美國廣播公司》報導，巴斯指出，川普在第一任期內為移民創造了一個不安全的環境，而這種情況一直延續到第二任期。

她提醒，洛杉磯才剛經歷野火災害，城市仍在努力復原，並表示派遣國民警衛隊以及隨之而來的混亂是「這座城市最不需要的」。

儘管巴斯表明支持市民行使憲法保障的示威自由，但她也強調不容忍混亂與暴力。她說：「無論你出生在哪裡，第一修正案賦予你和平抗議的權利，而不是製造混亂或破壞財產，這是絕不會被容忍的。」

巴斯透露，在國民警衛隊進駐前，她已與白宮高層包括「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）溝通，並強調洛杉磯情勢穩定。巴斯告訴霍曼：「如果你真想讓事情變得混亂，那就派軍隊上街，但這根本沒有必要。」

稍早，巴斯也發布官方聲明指出，川普總統當日的出兵命令「只會加劇混亂」，並警告這將使原本已有壓力的社區更加不安，置其與危險之中，並敦促抗議者保持和平。