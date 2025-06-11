批川普政府削弱金融監管！美國CFPB高官請辭：深深擔憂消費者的未來

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-11 13:00

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美國消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau、CFPB）最高層級執法官員之一 Cara Petersen 近日宣布辭職，表示川普政府對該局的重組已嚴重干擾其執法職責，使其職位「無法履行」。

批川普政府削弱金融監管，美CFPB高官請辭。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，Petersen 在發送給同仁的電子郵件中直言，現任總統川普領導下的 CFPB「根本無意以任何有意義的方式執行法律」。她強調，自該局成立以來任職將近 15 年，從未見過其履行核心使命的能力如此受到威脅。

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Petersen 批評，目前局內發生的包括「無預警的大規模裁員、毫無理由的案件撤銷，以及終止與違法企業達成的和解協議」，這些措施讓「不法分子得以逍遙法外」。

四個月前，在川普試圖解散 CFPB 的過程中，CFPB 的執法和監管負責人也相繼辭職。

現任 CFPB 代理局長、同時也是白宮行政管理與預算局局長的 Russell Vought，正推動將 CFPB 員工人數削減約 90%。他與首席法律顧問 Mark Paoletta 還表示，將大幅削減 CFPB 的執法和監管力度，並已集體撤銷了 CFPB 的重大執法案件。

多年來，許多共和黨人批評 CFPB 權力過大、監督機制不足。但民主黨與消費者權益倡議者則認為，CFPB 是保障消費者、監管金融市場不可或缺的重要機構。

Petersen 在信末寫道：「我祝福大家一切順利，但我深深擔憂美國消費者的未來。」