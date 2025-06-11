俄羅斯對烏克蘭發動三年來最大空襲！無人機轟炸基輔世界遺產聖索菲亞大教堂

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-11 09:20

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官員週二（10 日）表示，俄羅斯對基輔發動了三年多來規模最大的空襲，並在南部城市奧德薩（Odesa）襲擊了一家婦產科病房，造成至少三人死亡。俄羅斯聲稱，這是對烏克蘭近期攻擊俄境軍事目標的報復性行動。

俄羅斯對基輔發動三年來最大空襲。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，烏克蘭文化部長 Mykola Tochytskyi 指出，此次俄軍空襲損毀了基輔市中心的聖索菲亞大教堂（St. Sophia Cathedral），該建築被列為聯合國教科文組織世界遺產。

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Tochytskyi 在臉書發文譴責：「敵人再次攻擊我們身份認同的核心，這裡是全烏克蘭的靈魂。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）痛批這是「基輔遭遇的最大空襲之一」，他指出，俄羅斯持續使用飛彈與無人機進行轟炸，導致全球為促成和平的聲音被噪音掩蓋。

烏克蘭市府官員表示，首都十個區中有七個區遭到攻擊，至少有四人住院治療。俄羅斯國防部也透過官方媒體證實，此次行動為針對基輔軍事設施的「高精準打擊」。

《路透》目擊者表示，基輔在清晨傳出連續巨大爆炸聲，火光照亮夜空，並引發多處火災。官方出動兩架消防直升機進行滅火作業。

在基輔，Kateryna Zaitseva 與 14 歲兒子所住的公寓遭無人機直接命中，一個房間被炸毀，兩人躲藏的浴室也遭受衝擊。她描述：「我們摸黑往門口移動，直到聽到救援人員的聲音才知道獲救。」

奧德薩地區州長 Oleh Kiper 表示，當地一間緊急醫療中心、婦產科醫院與民宅在夜間遭到無人機轟炸，造成兩名男子喪生。所幸婦產科病患與醫護人員及時撤離。

23 歲產婦 Iryna Britkaru 說，當她與其他病患被緊急帶往地下室時，建築就被命中，「第三次衝擊聲非常大，彈片如雨般落下在走廊。」

烏克蘭空軍表示，俄羅斯已向烏克蘭境內發射了 315 架無人機，其中 277 架被擊落。俄羅斯發射的 7 枚飛彈也全部被擊落。

根據烏克蘭空軍的數據，過去一周，俄羅斯發射了 1451 架無人機和 78 枚飛彈襲擊烏克蘭。