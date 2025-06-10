俄羅斯又襲擊烏克蘭平民！大規模無人機夜襲重傷基輔與奧德薩

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-10 13:30

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俄羅斯又再度對烏克蘭發動了長時間的無人機襲擊，造成一人死亡，基輔大片地區受損，南部港口城市奧德薩的一間產房也遭襲。基輔市官員表示，攻擊持續數小時，襲擊了該市 10 個區中的 7 個，造成至少 4 人住院治療。

俄羅斯又襲擊烏克蘭。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，烏克蘭地方官員於週二（10 日）凌晨稱，俄羅斯正在連夜發動了無人機襲擊，是俄羅斯對烏克蘭發動的最大規模無人機襲擊的一部分。

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莫斯科方面則稱，這是針對基輔近期在俄羅斯境內肆意攻擊的報復性升級行動的一部分。根據軍方數據，基輔和烏克蘭大部分地區的空襲警報持續了 5 個小時，直到當地凌晨 5 點左右才結束。

襲擊發生後，烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andrii Yermak）於 Telegram 表示：「恐怖行動無法擊垮烏克蘭人」，並說「敵人整夜用攻擊無人機對基輔進行無情的恐嚇，他們的目標是民用基礎設施和城市中的和平居民」。

烏克蘭市府官員表示，攻擊導致居民區、非居民區以及空地起火。《路透》的目擊者指出，他們聽到並看到無數巨大的爆炸聲震動了城市，照亮了夜空。

基輔軍事區司令 · 特卡琴科（Timur Tkachenko）透露，敵軍整夜使用無人機對基輔展開持續轟炸，目標明確鎖定平民住宅與民用設施。當地民眾目擊大量爆炸聲與閃光，城市陷入恐慌與混亂之中。

除了最近幾天發射的大量無人機和飛彈外，俄羅斯還在烏克蘭東部前線進一步推進地面部隊，並在週二聲稱將佔領更多領土。

烏克蘭南部的奧德薩亦遭遇嚴重攻擊。根據奧德薩州長 Oleh Kiper，一場「大規模」夜間無人機襲擊針對了一座急救醫療大樓、一間產房以及一些住宅大樓。

Kiper 表示，一名 59 歲的男子在針對住宅區的襲擊中喪生，另有四人受傷，但婦產科醫院的病人和工作人員已安全撤離。

儘管外界持續呼籲和平，目前烏俄之間除了早前進行的一次戰俘交換外，談判毫無進展。雙方在戰場與外交桌上依然互不退讓，局勢持續緊繃。