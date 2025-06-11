鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-11 08:02

‌



歐盟執委會周二（10 日）提出針對俄羅斯的第 18 輪制裁方案，制裁目標涉及能源、銀行、軍工等行業，還提議禁止「北溪」（Nord Stream ）天然氣管線基礎設施重啟。

歐盟將對俄羅斯提出第18輪制裁，提議禁「北溪」管線重啟。（圖：Shutterstock）

據《路透社》報導，歐盟執委會主席馮德萊恩在記者會上表示，俄羅斯不是在追求和平解決問題，而是在尋求透過強硬手段達到目的，歐盟只有展示強大力量，俄羅斯才會重視。

‌



歐盟執委會提議將 22 家俄羅斯銀行加入制裁名單，並將對這些銀行的限制措施從踢出 SWIFT 系統擴大到全面禁止交易。

此外，歐盟執委會還提議將制裁範圍擴大到第三國的銀行，並且將俄羅斯直接投資基金（RDIF）及其子公司和更廣泛的網絡也列入制裁名單。

RDIF 負責人德米特里耶夫說，馮德萊恩的聲明反映歐盟希望延長烏克蘭戰爭，以及對 RDIF 恢復俄羅斯與美國關係的努力強烈不滿。

此外，馮德萊恩提到，將禁止「北溪」天然氣基礎設施重啟。「任何歐盟營運商都不能直接或間接參與『北溪』管道的任何交易。」

歐盟禁止「北溪」天然線管線重啟的計畫已經得到了德國支持。德國新任總理梅爾茨上月說，不會批准這條管線營運。

該制裁方案還包括把現有石油價格上限從每桶 60 美元下調至 45 美元，以進一步削減俄羅斯能源收入。