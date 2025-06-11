川普推1000美元新生兒投資計畫 鬆口願與馬斯克對話

鉅亨網新聞中心 2025-06-11 07:00

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美國總統川普 9 日在白宮宣布新生兒儲蓄計畫，將為 2025 至 2029 年間出生的美國新生兒設立 1000 美元「川普帳戶」投資股市，並在會後記者會上鬆口願與馬斯克對話，激勵特斯拉股價單日大漲 4.55%，市值增加 430 億美元。

在兩人撕破臉後，川普9日表態願與馬斯克對話，激勵特斯拉股價大漲。

川普在白宮圓桌會議上表示，「川普帳戶」計畫屬於國會審議中「大而美法案」中的一環，每名新生兒自動獲得政府提供的 1000 美元起始資金，家長可每年額外投入最多 5000 美元。預估這每年將花費納稅人 36 億美元。

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出席會議的企業高層包括戴爾 (DELL-US) 創辦人戴爾 (Michael Dell)、Uber 執行長達拉 · 科斯羅薩西 (Dara Khosrowshahi)、高盛董事長大衛 · 所羅門 (David Solomon) 等。

其中，戴爾當場承諾為員工子女提供等額配對投資，Uber、高盛等企業也表態支持。

提取限制多 專家不看好

不過，由於「川普帳戶」目前的資金使用規範有嚴格限制，包含滿 18 歲可才提取 50%、25 歲可全額用於創業或教育、30 歲才能自由支配等。且相較免稅的教育儲蓄帳戶，「川普帳戶」需繳資本利得稅，因此理財專家質疑吸引力有限。

阿爾法財務顧問公司執行長 Ann Leary 直言：「該計畫對監護人缺乏吸引力，川普政府把簡單事情複雜化了。」

川普鬆口願與馬斯克對話 特斯拉股價大漲 4.5%

當被問及是否認為馬斯克曾在白宮吸過毒時，川普回應：「我真的不知道。我不這麼認為；我希望沒有。我希望他好。我們曾經關係不錯。我只是希望他一切都好。」

在 X 平台上，馬斯克對一則附有川普上述言論的影片帖子回覆了一個心形表情符號，並再次嚴厲駁斥了吸毒報導，稱其為假新聞。但他承認使用過氯胺酮，並稱這是醫生開給他用於治療憂鬱症的藥物。