及格線擺地上 蘋果AI表現還是沒令人滿意

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-10 20:58

‌



蘋果 (AAPL-US) 在周一 (9 日) 全球開發者大會 (WWDC) 上面臨一個尷尬處境：即使外界已經把期待拉得很低，這家科技巨頭在 AI 領域的表現仍讓市場失望。股價當日下跌 1.21%，反映投資人對蘋果 AI 策略缺乏信心。

蘋果端不出令市場、投資人感到興奮的AI應用。 (圖:Shutterstock)

據《華爾街日報》周二報導，iPhone 製造商蘋果在 WWDC 上未能為 AI 領域帶來任何驚喜，這凸顯了該公司在這場關鍵技術競賽中的落後與掙扎。

‌



AI 功能漸進 Siri 升級一延再延

雖然蘋果推出了讓開發者存取「基礎模型」的計畫，這項功能可能讓 AI 應用程式更容易在其裝置上運作，但整場發表會的重點，卻放在現有作業系統的例行更新以及名為「液態玻璃」的軟體介面改良。

瑞銀分析師 David Vogt 直言不諱地指出：「我們認為許多宣布的 AI 功能都較為漸進，且在競爭對手的應用程式中已經可以使用。」

更令人擔憂的是 Siri 的升級時程。蘋果軟體工程主管 Craig Federighi 週一表示，將在「未來一年」分享更多 Siri AI 改版資訊，意味著新版 Siri 可能要到 2026 年底才會推出，比 Google 助理的 AI 升級整整晚了兩年。

商業模式的雙面刃

蘋果在 AI 領域的滯後，根源於其獨特的商業模式。微軟 (MSFT-US)、Alphabet 旗下的 Google(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Meta Platforms(META-US) 都擁有龐大的雲端基礎設施，能夠快速部署 AI 服務。相較之下，蘋果必須透過硬體裝置提供 AI 功能，而裝置銷售仍占其年營收的四分之三。

這種模式存在兩大難題。一方面，「裝置端 AI」還沒成為消費者換機的主要誘因；另一方面，蘋果自身雲端 AI 能力不足，這家市值 3 兆美元的巨頭只能仰賴外部夥伴。

去年蘋果與 OpenAI 簽署合作協議，正反映出這種困境。分析師預期，類似合作還會持續擴大，可能納入 Google 的 Gemini 等服務。這些合作雖能補強蘋果在 AI 基礎建設上的短板，卻也暴露了該公司對外部技術的高度依賴。

MoffettNathanson 分析師 Craig Moffett 警告，一旦 AI 主要由雲端服務提供，而非成為硬體賣點，「蘋果股價上漲的最重要理由就消失了。」