AI應用仍未見突破！蘋果WWDC 2025發表iOS 26與全新Liquid Glass

鉅亨網新聞中心 2025-06-10 11:51

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在備受期待的 WWDC 2025 蘋果 (AAPL-US) 開發者大會上，雖蘋果帶來多項系統更新與設計改進，卻未能在人工智慧（AI）領域展現重大突破，令人失望。

蘋果WWDC 2025發表iOS 26與全新Liquid Glass。（圖：蘋果）

今年以來，蘋果股價下跌近 20%，成為「美股七巨頭」中表現最弱的科技公司，市場高度關注蘋果能否在 AI 領域迎頭趕上，重拾科技領導地位。

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在這場 WWDC 上，蘋果仍未能展現出 Apple Intelligence 的技術成色，甚至去年開發者大會上提到的部分能力都沒有完全兌現，還另闢蹊徑，在 UI 上大作文章。

蘋果此次發表會公布包括 iOS 26、macOS 26、iPadOS 26、visionOS 26 等全產品線更新，其中一大變革是作業系統命名方式改為年份制，強調重啟與轉型意圖。這一做法不僅簡化版本識別，也有助於建立一致性與品牌識別。

首推 Liquid Glass 設計語言，提升 UI 體驗與跨平台一致性

蘋果全新推出的「液態玻璃」（Liquid Glass）視覺設計語言，成為本次 WWDC 的一大亮點。這項設計以半透明材質為核心，能反射與折射環境光源，營造更真實、通透的畫面層次。

（圖：蘋果）

同時，其改進的 UI 動態反應與動畫表現，使使用者操作更貼近物理世界邏輯。這不僅是一項視覺美學升級，也可能是蘋果為推動 2D 與 3D 設備共通使用體驗所作的長期鋪陳。

未來，iPhone、iPad 與 Vision Pro 間的使用者介面或將更加統一，奠定空間計算（Spatial Computing）時代的互動標準。

VisionOS 26 展現空間定位技術，iPadOS 大幅靠攏 Mac 操作邏輯

在 Vision Pro 相關的 visionOS 26 中，蘋果新增多項互動功能，包括懸浮小工具、空間記憶定位等，凸顯其在空間計算領域的深耕佈局。

（圖：蘋果）

這些功能有助於提升使用者沉浸體驗，進一步鞏固蘋果在 AR 與混合實境市場的競爭力。

值得注意的是，iPadOS 26 則獲得的重大進化，包括新增 macOS 風格的視窗控制鈕、可調整視窗大小與檔案管理系統重構等，顯示蘋果有意將 iPad 朝向真正具備生產力的裝置邁進。

macOS 26 整合 Apple Intelligence，展現自然語言操控第三方 App 潛力

在 AI 方面，macOS 26 則進一步整合「Apple Intelligence」，讓使用者能透過 Spotlight 搜尋與「捷徑」（Shortcuts）」以自然語言啟動第三方 App 的進階功能。

（圖：蘋果）

現在使用者可以使用自然語言和短語來快速啟動各種功能，同時相容於第三方 App 中的特定二級三級子功能，例如執行某個 App 中的「移除圖片背景」功能等。

AI 功能仍顯初階，能否追趕對手成關鍵挑戰

儘管 UI 設計與系統整合有明顯亮點，但多數 AI 功能如「即時翻譯」（Live Translation）仍屬初階應用，缺乏足以震撼市場的突破。

蘋果是否能在 AI 技術競賽中追上 Google (GOOGL-US) 、OpenAI、微軟 (MSFT-US) 等科技巨頭，將是未來一年觀察的重點。