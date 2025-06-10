市值突然縮水750億美元！蘋果Siri成股價大跌罪魁禍首

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-10 15:00

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在今年登場的蘋果 (AAPL-US) 全球開發者大會 WWDC 2025 上，蘋果公司甫揭露 Siri 更新推遲的消息，便引發市場劇烈反應，股價瞬間下跌超過 2.5%，從 206 美元跌破 201 美元，導致市值一夕蒸發約 750 億美元。

蘋果公司甫揭露 Siri 更新推遲的消息，股價瞬間下跌超過 2.5%。(圖：Shutterstock)

蘋果週一（10 日）收盤下跌 1.21%，收於 201.45 美元。

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蘋果軟體主管 Craig Federighi 在 WWDC 開場宣布，原訂於今年推出的 Siri 重大升級 將延後至「來年」釋出，令期待透過 AI 強化 Siri 體驗的用戶與投資人感到失望與沮喪。

儘管 WWDC 2025 展示了三大核心亮點：

全新液態玻璃設計語言 AI 開發工具套件 Xcode 26 iOS 與 macOS 等全系統功能升級

但外界普遍認為蘋果在 AI 領域的創新步調過於保守，與 Google (GOOGL-US) 、微軟 (MSFT-US) 等對手相比明顯落後。

華頓商學院教授 Ethan Mollick 指出，蘋果在此次 WWDC 上依然高度重視傳統使用者介面（UI），卻未積極擁抱生成式 AI 潮流，與目前科技產業主流發展方向背道而馳。

不少用戶在社群平台表達對 WWDC 2025 的失望，紛紛表示「懷念以前的蘋果發表會」，批評此次活動在 AI 部分缺乏真正突破，未能引起市場期待。

儘管知名分析師郭明錤分析指出，蘋果此次發表會雖將 AI 策略作為主軸，但實際蘋果卻上缺乏實質突破。郭明錤建議蘋果，提出明確的 AI 發展時間表與應用藍圖，以重拾投資者信心。

有趣的是，還有網友利用 AI 工具快速重製 WWDC 影片語音內容，戲謔蘋果成為「最後一家涉足生成式 AI 的大型科技公司」，引發多名網友的回應。

蘋果 WWDC 2025 發表的 AI 功能

在開發工具方面，蘋果推出全新 Xcode 26 開發工具，首次整合 OpenAI 的 ChatGPT 模型。

開發者可直接在 Xcode 中使用 ChatGPT 撰寫程式碼、除錯與生成文件，且無需額外註冊帳號，使用門檻大幅降低。

為簡化開發流程，蘋果也同步推出 Foundation Models 框架，開發者僅需輸入三行 Swift 程式碼，即可調用蘋果的內建生成式 AI 模型 Apple Intelligence，有助於大幅提升第三方 App 的 AI 整合效率。

除了開發工具，蘋果也將多項 AI 功能導入 iOS、macOS 等系統，包括：

跨 App 即時翻譯

利用 AI 視覺智慧 Visual Intelligence 跨 App 搜尋截圖內容

iPhone 與 Mac 之間的 AI 快捷操作聯動，例如查詢訂單與接聽電話等