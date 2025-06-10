鉅亨網編譯段智恆 2025-06-10 23:30

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隨著人工智慧 (AI) 應用對資料傳輸速度提出更高要求，網路設備大廠思科 (Cisco Systems Inc.)(CSCO-US) 宣布更新旗下網路與資安產品，搶攻 AI 市場新商機。

思科升級網路產品 搶攻AI市場(圖：REUTERS/TPG)

思科周二 (10 日) 表示，新一代交換器 (Switch) 效能將提升達十倍，有助於解決 AI 應用在資料傳輸過程中常見的壅塞問題，避免影響 AI 模型的訓練與運算階段。

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思科總裁暨產品長巴特爾 (Jeetu Patel) 受訪時指出，資料中心業者正面臨雲端及企業內部 AI 資料流量暴增的挑戰，網路速度成為影響 AI 效能的關鍵。他說：「AI 在訓練與推論階段都會嚴重依賴網路，如果網路速度不足，AI 晶片閒置，就是在浪費資金。」

思科近年持續強化產品線整合，巴特爾指出，公司正努力讓不同設備可以無縫管理，避免客戶需使用多套工具才能操作。他回憶道：「大約 5 到 7 年前，我們的產品線就像一個控股公司，許多收購的產品彼此之間缺乏整合，看起來也不一致。」

在過去一年，思科已將旗下 15 個安全產品的管理平台整合為單一介面，未來也計畫將網路設備的管理納入其中，進一步推動「思科雲端控制」(Cisco Cloud Control) 產品，提供企業一站式解決方案。

除了網路產品，思科也完成為期兩年的資安防火牆升級，並於美國聖地牙哥舉辦的 Cisco Live 大會上正式發布。執行長羅賓斯 (Chuck Robbins) 近年來積極投入 AI 產品開發，特別在 2024 年以 280 億美元收購 Splunk 後，更強化了在安全性與監控軟體領域的布局。

思科指出，公司從大型雲端供應商取得的 AI 基礎設施訂單金額，提前突破 10 億美元大關，超越預期。

同時，思科也持續拓展國際合作版圖，近期與沙烏地阿拉伯 AI 企業 Humain 及阿拉伯聯合大公國 (阿聯) 的 Stargate 計畫簽署合作協議，期望在中東市場扮演更積極的角色。