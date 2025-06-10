鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-10 13:20

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當美國學者奈伊 (Joseph Nye) 以「漫長美國世紀的終結」警告川普政策正加速削弱美國國際秩序根基之際，東南亞年輕人正用行動與感知，勾勒出一幅「亞洲主導」的新圖景。

​​亞洲崛起與美國軟實力衰退：東南亞年輕世代眼中的「時代轉換」​​ (圖:Shutterstock)

《南華早報》上周六 (7 日) 報導指出，這群佔東南亞人口超過三分之一的「Z 世代」(1997 年後出生)，未經歷 1997 年亞洲金融危機、2001 年 911 恐攻事件及 2008 年全球經濟動盪，卻親歷新冠疫情衝擊與全球化退潮。他們眼中的世界，已從「西方中心」轉向「亞洲機遇」。

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中國正以「軟硬兼施」的策略，悄然重塑東南亞的社會經濟地標。在實體基礎設施上，中寮鐵路、印尼雅萬高鐵等「一帶一路」項目已上路營運，泰國曼谷的中國單軌列車更成為民眾日常通勤的選擇。

數位領域上，比亞迪、華為等企業以「高性價比 + 創新感」搶灘市場，部分產品甚至超越美韓等國的競爭產品

民生文化層面，中國遊客、留學生與企業家的湧入帶動當地餐飲（如火鍋店熱潮）、影視（短劇、遊戲）產業興盛，連「中國美食需求」都成為經濟增長點。

報導指出，這些具體而微的變化，也讓東南亞年輕人切身感受到機遇不必遠渡重洋，亞洲本土已蘊藏足夠活力。

這種「亞洲主導」的趨勢，與美國軟實力衰退形成鮮明對照。奈伊在上述文章中指出，川普政府的「硬實力濫用」正加速侵蝕美國長期積累的優勢。對外脅迫盟友、退出世衛組織 (WHO) 與《巴黎協定》，破壞「相互依存」的國際秩序根基，對內則削減科研經費、限制留學生，損害創新生態。

奈伊認為，更重要的是，美國忽視了「軟實力」的核心價值，也就是文化吸引力與價值觀共鳴。權力長期取決於「吸引力」而非「脅迫」，但川普的「美國優先」政策，正讓美國從「開放的引領者」淪為「封閉的孤立者」。

全球化的逆轉風險，進一步加劇美國的戰略被動。奈伊警告，川普將全球化視為「惡魔」的誤判，恐引爆貿易戰升級與地緣脫鉤，而技術變革與資本流動的客觀規律註定無法被政策逆轉。

反觀中國，通過「一帶一路」強化互聯互通、以科技創新參與全球分工，正成為「全球化新引擎」。東南亞年輕人用腳投票的選擇，正是這種趨勢的縮影。