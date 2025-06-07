日本少子化「提前15年發生」！新生兒人數首度跌破70萬

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-07 17:20

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根據日本厚生勞動省最新統計，2024 年日本新生兒人數僅為 68 萬 6061 人，首次跌破 70 萬大關，創下自 1899 年有統計以來的最低紀錄。

日本少子化「提前15年發生」。(圖：Shutterstock)

原預測此一數字將在 2039 年才出現，如今卻整整提前 15 年，顯示日本人口危機正以前所未有的速度惡化。

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日本 2024 年全國總和生育率降至 1.15，為連續第九年下滑，並再次刷新歷史低點。尤其是首都東京，生育率僅為 0.96，成為全日本唯一低於 1.0 的地區，代表平均每名女性一生生不到一個孩子，象徵都市化與生活壓力對生育意願造成巨大影響。

儘管全國生育率普遍下滑，但部分地區仍維持較高水準。沖繩縣以 1.54 位居全國之首，其次為福井縣（1.46）、鳥取縣、島根縣與宮崎縣（均為 1.43），呈現與都市地區明顯對比。

此外，2024 年日本死亡人數達 160 萬 5298 人，創歷史新高。與新生兒人數相減後，日本人口自然減少高達 91 萬 9237 人，為史上最大減幅，並且已連續第 18 年出現人口自然負成長，顯示高齡化與少子化雙重壓力正快速重塑日本人口結構。

儘管結婚數在 2024 年回升至 48.5 萬對，比兩年前略增，男性平均初婚年齡為 31.1 歲、女性為 29.8 歲，但整體趨勢依舊疲弱。在結婚與生育脫鉤趨勢明顯的當下，結婚數回升對遏制少子化的效果相當有限。

厚生勞動省已承諾強化生育支援與相關社會政策。然而，受限於年輕人對婚育的觀念轉變及經濟壓力，日本政府在短期內逆轉少子化趨勢的挑戰依舊巨大。

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