中美貿易談判激勵亞洲股市！中日韓皆上漲、科技股表現強勢

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-09 14:48

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受到即將展開的中美高層貿易談判激勵，儘管中國通膨數據疲弱，市場對談判前景仍保有期待，週一（9 日）亞洲股市多數上漲，尤其科技類股表現強勢。

中美貿易談判激勵亞洲股市。(圖：Shutterstock)

韓國 KOSPI 指數盤中上漲 1.7%，超過其他亞洲股市，主要受惠於半導體製造商走強，以及上週自由派總統當選後市場情緒轉佳。科技與出口類股成為上漲主力，延續了上週的反彈走勢。

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中國股市溫和收高，但經濟數據持續疲弱

中國滬深 300 與上證綜合指數週一盤中皆小漲約 0.3%，而香港恆生指數則在科技股帶動下盤中上漲 1.21%。

中國外交部證實，中美將於倫敦舉行高層貿易會談，距離兩國領導人上次罕見通話僅過去一週，市場期望談判能進一步推進削減關稅。

不過，最新中國經濟數據仍顯示壓力沉重，包括：

消費者物價指數（CPI）連續四個月下滑，儘管跌幅略小於預期；

生產者物價指數（PPI）跌幅則高於預期；

5 月出口增長不如預期、進口大幅萎縮，即使貿易順差優於預期，仍顯示對外需求與國內消費同時承壓。

日本 GDP 上修，民間消費成長支撐經濟

日本方面，隨著第一季國內生產毛額（GDP）數據修正後顯示，收縮幅度遠低於最初的預期，激勵了股市表現，日經平均指數盤中上漲 1%，東證指數也上漲 0.6%。

目前的數據顯示，GDP 與上一季持平，年減幅度小於最初估計。第一季私人消費的上調提振了這一數據，儘管資本支出低於最初估計。

儘管貿易逆風加劇，GDP 數據仍凸顯了日本經濟的一定韌性。目前，日本官員正在與美國進行高層談判，並仍堅持讓日本免於所有美國關稅。

新加坡與印度股市同步走高

除中日韓外，其他亞洲市場也呈現穩健表現：

新加坡海峽時報指數盤中小漲 0.13%；

印度 Nifty 50 期貨盤中漲 0.33%。

此前印度儲備銀行以超預期的幅度大幅降息，預示著通膨放緩以及經濟成長可能面臨的風險。