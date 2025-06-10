鉅亨網編譯段智恆 2025-06-10 00:00

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《彭博》周一 (9 日) 援引知情人士消息報導，英國巴克萊銀行 (BCS-US) 計劃在投資銀行部門裁減超過 200 人，作為執行長文卡塔克里希南 (C.S. Venkatakrishnan) 提高該業務獲利能力的措施之一。

巴克萊啟動投行部門裁員計畫 逾200人受影響(圖：REUTERS/TPG)

巴克萊投資銀行部門的投資銀行、全球市場及研究部門預料都將受到影響，其中最高層的董事總經理 (Managing Director) 職位也難以倖免。這次人力縮減約占該部門總人力的 3%。

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知情人士指出，此舉旨在讓銀行能夠在優先領域持續投入資源。巴克萊近期特別著重在歐洲利率市場、股票衍生性商品及證券化產品交易業務的市占率擴張。

投資銀行策略調整

巴克萊投資銀行部門希望進一步提升在股票資本市場 (ECM) 及企業併購 (M&A) 領域的營收，尤其聚焦於醫療、工業、科技及能源轉型等產業群。

知情人士強調，這並不代表銀行將退出任何產品線或資產類別，儘管巴克萊在其他業務領域積極尋求成長，但該行仍致力於維持其具挑戰性的跨大西洋投資銀行模式，即便多年來在投資人壓力下仍未改變此一策略。

巴克萊發言人回應表示：「如同其他銀行一樣，我們定期檢視人力配置，確保能持續投入優先業務領域。」該行去年也曾進行過類似的人力調整。

削減成本壓力

文卡塔克里希南一直面臨投資銀行部門資本占用過高、相較於其他高報酬業務較低投資報酬率的挑戰。他曾表示，未來幾年該部門不會再獲得母公司額外分配的風險加權資產，儘管全球監管機構持續調高資本要求。

巴克萊去年提出一項新策略，預期到 2026 年前全行可達成約 20 億英鎊 (約 27 億美元) 的成本節省，藉此提高獲利，並向股東返還 100 億英鎊。

巴克萊投資銀行部門是全行最大業務來源，2024 年營收達 118 億英鎊，較前一年成長 7%。該行長期以固定收益市場的強勁表現聞名，近年來也大舉投資於股票及主要經紀業務，以追趕同業。

市占目標與招兵買馬

巴克萊去年向投資人說明，若能在歐洲利率市場、股票衍生性商品及證券化產品交易方面取得更多市占率，將可望到 2026 年前再增加 5 億英鎊的營收。該行同時希望將 2019 年曾達到的 4% 市占率在企業融資及承銷領域重新奪回，預計可帶來 7 億英鎊的額外營收。

為實現這些目標，巴克萊積極延攬人才，例如今年 4 月延攬前 Centerview Partners 合夥人 Andrew Woeber 擔任全球併購負責人，3 月則延攬加拿大皇家銀行的 John Kolz 共同主掌全球股票資本市場。

巴克萊近期在投資銀行業務市占率逐步提升，曾參與 Alphabet(GOOGL-US)320 億美元收購 Wiz 及 Sunoco LP 以約 91 億美元收購 Parkland Corp. 等交易。在市場部門方面，今年首季該行股票交易業務創下近三年來最佳單季成績，帶動市場部門營收成長 16%。