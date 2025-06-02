鉅亨網編輯林羿君 2025-06-02 14:40

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因應關稅帶來的不確定性和市場波動，市場正積極尋求分散投資。對沖基金在香港舉行的年度 Sohn 投資會議上，揭露示了他們的最佳投資組合，涵蓋從中國自駕計程車、印度藥品零售商，到韓國核電廠建造商等領域。

別只看美股！對沖基金轉戰亞洲 這兩大類股成黑馬。(圖:shutterstock)

與去年相比，對沖基金今年的選擇在地理上更加多樣化。

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總部位於舊金山的 Flight Deck Capital 看好中國搜尋引擎巨頭百度的上漲潛力，押注其快速成長的自動駕駛業務。

Flight Deck 創辦人兼執行合夥人 Jay Kahn 指出，與 Google 的自動駕駛部門 Waymo 類似，百度的 Apollo Go「是中國唯一一家不依賴資本市場來擴大規模的自動駕駛計程車公司」。

Jay Kahn 預計，到 2034 年，中國的計程車和共乘產業規模將成長至約 2,370 億美元， Apollo Go 的市占率可達 15%。但他表示，目前市場對該業務以及百度雲業務的估值為零。

值得注意的是，投資人對中國企業走向海外的樂觀情緒，並沒有因中美貿易戰升級而受到打擊。

香港的 Apeiron Capital 則店名了中國叫車公司滴滴全球，稱其在中國的利潤率不斷提高，並且在拉丁美洲的市占率迅速擴大。同時，Triata Capital 對中國電商拼多多拼多多持樂觀態度。

Triata 首席資訊長 Sean Ho 表示：很多人還不知道，「拚多多旗下的 Temu 應用程式，目前的月活躍用戶數比亞馬遜還要多。」

與此同時，有兩大投資機構將目光投向了印度的醫療保健領域。

新加坡的 Arisaig Partners 看好印度領先的連鎖藥局 MedPlus Health Services，因為其自有品牌產品強化了其低價主張，擴大了與競爭對手的差距。

Arisaig Partners 合夥人兼印度研究主管 Vatsal Mody 表示，印度通膨率相對較低，當局正將重點放在中產階級身上，消費支出也正從低基期回升。他相信，現在正是消費領域整體表現好轉的時期。

總部位於印度的新創對沖基金 Panvira Management 看好 Piramal Pharma 的前景。Piramal Pharma 是一家合約開發與製造組織（CDMO），預期其成長率將加速至接近 20% 的高位，並受惠於稅率正常化。