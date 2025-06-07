比亞迪年度股東大會：王傳福定下年銷千萬輛目標、智慧駕駛與全球擴張成關鍵戰略

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-07 21:00

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比亞迪王傳福定下年銷千萬輛目標、智慧駕駛與全球擴張成關鍵戰略。(圖：Shutterstock)

在未來發展重點方面，比亞迪則將智慧駕駛列為公司的重要策略之一，未來 3 到 5 年，公司將發布一系列智慧駕駛相關技術。

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比亞迪董事長王傳福。(圖：REUTERS/TPG)

此次會議被股東形容為「家庭會議」，王傳福首次明確提出「年銷千萬輛」的戰略目標，並揭示比亞迪將聚焦「智慧化」、「全球化」與「高階化」三大方向持續突破。

當一位股東講述因信任巴菲特與芒格而長期持有比亞迪股票的經歷時，王傳福感性回應：「我只有一家企業，就是比亞迪。不管承受多大委屈，我們只做長期主義，不踩別人。」

王傳福也進一步表示，比亞迪將用綠色科技與創新技術回饋地球，為下一代打造可持續的未來。此話引來現場投資人熱烈掌聲。

針對智慧化發展趨勢，王傳福則指出，比亞迪未來 3 到 5 年將智慧駕駛列為核心戰略之一，但強調「安全是生死底線」，比技術突破更重要。

此外，王傳福也在會上首度披露比亞迪自動駕駛技術的發展藍圖，預計 2026 至 2029 年間將密集發表新技術，每次發布都針對一個具體痛點（如自動停車、複雜路況等）解決實際問題。

儘管比亞迪在新能源車市場市佔穩居領先地位，但王傳福坦言，目前在電動車的充電速度與低溫續航上仍是技術短板，未來三年每年都將推出重大技術升級。

王傳福以「電腦取代算盤」形容智慧電動車的未來潛力，強調整體產業仍處於起步階段。

在全球市場擴張方面，比亞迪也展現強勁動能。王傳福透露，2024 年 1 至 5 月海外電動車銷量達 37.42 萬輛，幾乎追平 2023 全年總銷量 41.7 萬輛；其中 5 月單月海外銷量高達 89,047 輛，創下歷史新高。

比亞迪全年海外銷量有望突破 90 萬輛，主攻歐洲、東南亞及澳洲等地，並藉由自建滾裝船隊拓展土耳其、巴西等新興市場。

針對部分股東批評比亞迪「品牌模糊、用戶連結薄弱」問題，王傳福則坦言這是工程師文化帶來的限制，將透過行銷強化品牌轉型。

王傳福透露，高階品牌「騰勢」即將進軍歐洲市場，目標以技術價值建立高階品牌形象，並指出東南亞與澳洲市場對比亞迪高階車接受度已超越中國市場，顯示國際市場潛力巨大。

比亞迪今年 1 至 5 月累計銷量達 176.34 萬輛，年增 38.7%，成為其推動電動車普及化與淘汰燃油車的堅實後盾。