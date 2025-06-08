工業富聯上市七周年 董座鄭弘孟致同仁信：AI是最確定的歷史性機遇

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-06-08 16:54

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鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (Fii)(601138-CN) 今 (8) 日迎來上市滿七周年，工業富聯董事長鄭弘孟也以「攜手同心 未來可”7”」為題，發出致全體同仁的一封信，他強調，AI 是這個時代最確定的歷史性機遇，而公司的未來，就是「Fii」的三個字母「Future、Innovate、Invaluable」。

工業富聯董事長鄭弘孟。(圖：工業富聯提供)

鄭弘孟表示，過去一年，全體同仁攜手同心、共同奮進，創下了「四個新高」，營收利潤創新高、AI 業務發展創新高、股東回報創新高、企業 ESG 評級創新高。在日益複雜的外部環境下，這些成績的取得來之不易，代表管理層，致以最衷心的感謝，向支持同仁的家人，致以最誠摯的問候。

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鄭弘孟表示，過去的成績是努力的結果，但前方還有很長的路要走，當前，科技變革日新月異，世界愈發充滿不確定性。有人感到興奮與期待，也有人感到困惑與迷茫。用歷史的眼光去看，人類社會的發展就是在機遇與風險交織中螺旋式上升的，而 AI 就是這個時代最確定的歷史性機遇，公司的未來，就藏在「Fii」這三個字母裡。

首先是「Future—全球視野 引領未來」，鄭弘孟表示，志在引領未來的企業，必須具備全球化視野。企業間的競爭，拼的不僅僅是效率與規模，還有產業鏈、企業文化和綜合實力。誰能更好地整合全球資源，服務全球市場，誰就能在日趨激烈的競爭中脫穎而出，實現基業長青。

從上市之初，工業富聯就提出「深耕中國大陸，佈局全球市場」的發展戰略。未來將持續加大資金投入力度，不斷深化國內產業佈局，鞏固和提升優勢產業領先地位。同時，也會繼續完善全球產能建設，快速回應客戶需求，強化區域製造交付能力，在全球產業鏈中發揮更關鍵作用。

再來是「Innovate—AI 驅動 持續創新」，創新是持續發展的動力源泉。在外部環境不斷變化的情況下，持續創新對於企業而言，更是生存發展的關鍵，要始終將科技創新放在第一位，未來需要持續在更多領域、更深層次上實現創新突破。

工業富聯要堅持 Al 驅動創新發展，持續鞏固在 AI 產業上的優勢地位，一方面，積極加大研發投入，不斷強化在 AI 全產業鏈的垂直整合能力，深化與核心客戶的合作，共同推動 AI 技術的創新與發展；另一方面，將 AI 融入公司的生產運營中，借助 AI 最新技術成果，加速數位化轉型，推動技術、產品、業務、市場的全方位變革。

最後是「Invaluable—永續發展 共用價值」，鄭弘孟指出，企業存在的意義就是要創造價值，不僅要創造一流的產品和提供一流的服務，滿足客戶的期待，還要踐行永續發展理念，努力創造長期價值，滿足員工、投資者和社會的期待，實現多方共赢。

工業富聯將堅持「EPS+ESG」永續經營方程式，在追求經濟效益的同時，努力在環境保護、社會責任和公司治理等方面樹立標杆，最大程度實現商業價值和社會價值的結合，未來將以打造國際知名的永續品牌為目標，堅持以「資料驅動、綠色發展」為實踐原則，致力於實現「更綠色、更和諧、更規範」的 ESG 願景。