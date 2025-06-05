鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-05 11:30

‌



美國自美東時間周三 (4 日) 凌晨起將進口鋼鋁關稅從 25% 大幅提高至 50%，此舉引發國際社會對貿易摩擦升溫的憂慮，專家最新警告，未來針對特定產業的「232 調查」和「301 調查」恐將成為更大風險。

​

根據白宮發布的《鋼鋁製品進口關稅調整行政令》，此次調整主要基於「國家安全考量」。美國總統川普在行政命令中指出，現有關稅未能有效促進美國鋼鋁產業發展，提升關稅將「保障國防所需產能」。值得注意的是，美英兩國透過《美英經濟繁榮協議》(EPD) 達成例外條款，英國鋼鋁製品暫時維持 25% 關稅，雙方將於 7 月 9 日前協商最終協定，但目前減讓細節尚未敲定。

美50%鋼鋁關稅生效！專家示警：未來232跟301調查更須警惕 恐掀新一輪貿易風暴 (圖:Shutterstock)

​​儘管美國國際貿易法院 (CIT) 近期裁定川普援引《國際緊急經濟權力法》加稅涉嫌越權，但 232 調查與 301 調查相關關稅仍持續生效。

‌



中國北京廣問律師事務所合伙人管健分析指出，232 調查賦予美國政府單方面調整關稅的彈性，未來恐以「國家安全不足」為由進一步提高稅率。

道岳法律諮詢反傾銷專家嚴光普也表示，企業更需警惕針對特定產業的 232 與 301 調查，此類調查可繞過多邊規範，直接對目標產業加徵高額關稅，且稅率限制可能突破現有 25% 範疇，像是半導體、製藥、木材等正接受調查的產業，後續恐面臨超乎預期的稅率衝擊。

​​

此外，多數分析質疑加稅對美國經濟的負面效應。哈佛大學教授馬弘表示，美國製造業高度依賴進口中間品，關稅將推升企業成本，影響出口競爭力，像是汽車業鋼鋁成本增加，終端產品國際市場價格優勢將被削弱。

經濟合作與發展組織 (OECD) 周三也下調美國經濟成長預期，由 2.2% 調降至 1.6%，主因即包括關稅政策對貿易與投資的抑制作用。OECD 警告，持續升溫的貿易壁壘將加劇全球供應鏈混亂，拖累復甦步伐。

​​

新加坡 Hinrich 基金會貿易政策分析師 Deborah Elms 指出，儘管川普政府強調對等關稅底線為 10%，美國實際上可能針對不同產業實施差異化稅率。她並以藥品、筆記型電腦等為例，未來關稅波動恐使企業面臨「持續高不確定性」，甚至吞噬微薄利潤。

目前，美國海關已針對鋼材、鋁材及衍生品發布三項新指引，並確認《美墨加協定》豁免範圍，但市場對政策連續性存疑。