鉅亨網編輯林羿君 2025-06-06 14:12

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Hello Kitty 所屬公司三麗鷗（Sanrio）5 月股票交易量，超越了日本最大企業豐田汽車，主因是該公司被納入 MSCI 指數，以及其被視為對關稅風險具有韌性。

Hello Kitty不怕關稅攪亂！三麗鷗5月交易量倍增 超越豐田。

三麗鷗 5 月份在東京證券交易所的交易總額達 2.1 兆日元（約 146 億美元），較上月倍增，並超越豐田的 1.7 兆日元。根據東交所週五 (6 日) 公布的數據，豐田的交易額較上個月的 2.2 兆日元有所下降。

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岡三證券首席策略師松本史雄（Fumio Matsumoto）表示，在企業因美國關稅而面臨獲利不確定性的環境下，能夠抵禦經濟週期影響的股票能帶來安全感。此外，三麗鷗被納入 MSCI 指數，使全球投資人更容易買進持股。

三麗鷗上個月被納入 MSCI 明晟日本指數，股價在 5 月上漲了 12%。傑富瑞日本（Jefferies Japan L）本週上調了其目標價，預計該公司的品牌資產與授權收入將會成長。