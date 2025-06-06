Hello Kitty不怕關稅攪亂！三麗鷗5月交易量倍增 超越豐田
鉅亨網編輯林羿君
Hello Kitty 所屬公司三麗鷗（Sanrio）5 月股票交易量，超越了日本最大企業豐田汽車，主因是該公司被納入 MSCI 指數，以及其被視為對關稅風險具有韌性。
三麗鷗 5 月份在東京證券交易所的交易總額達 2.1 兆日元（約 146 億美元），較上月倍增，並超越豐田的 1.7 兆日元。根據東交所週五 (6 日) 公布的數據，豐田的交易額較上個月的 2.2 兆日元有所下降。
岡三證券首席策略師松本史雄（Fumio Matsumoto）表示，在企業因美國關稅而面臨獲利不確定性的環境下，能夠抵禦經濟週期影響的股票能帶來安全感。此外，三麗鷗被納入 MSCI 指數，使全球投資人更容易買進持股。
三麗鷗上個月被納入 MSCI 明晟日本指數，股價在 5 月上漲了 12%。傑富瑞日本（Jefferies Japan L）本週上調了其目標價，預計該公司的品牌資產與授權收入將會成長。
與此同時，豐田汽車的表現落後其他公司，僅上漲 1.5%。豐田受到美國關稅及競爭加劇等不確定性因素的影響更大。
- 換匯免等！14幣種皆享優匯>
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 豐田汽車斥資約330億美元收購！豐田自動織機私有化啟動
- 全球車企獲利榜出爐 豐田一家賺贏中國車企總和2.4倍
- 路透：豐田自動織機擬接受豐田汽車收購 最快5月宣布意向
- 關稅戰下豐田汽車每小時損失約百萬美元 成汽車業最大輸家
下一篇