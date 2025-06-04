豐田汽車斥資約330億美元收購！豐田自動織機私有化啟動

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-04 09:40

‌



日本汽車巨頭豐田汽車 (TM-US) 宣布將斥資約 330 億美元（約 4.7 兆日元），收購旗下汽車零組件生產商豐田自動織機（Toyota Industries）全數流通股。這是日本企業間交叉持股解構的重要里程碑，也顯示豐田家族對集團的控制力將進一步增強。

豐田汽車斥資約330億美元收購豐田自動織機。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，雙方表示，私有化將使豐田自動織機著眼於更長遠的業務。隨著日本政府推動改善公司治理，日本企業集團面臨越來越大的相互減持壓力。

‌



雖然這筆交易在普遍預期之中，但其價格令業界有些意外。此前，媒體曾報導稱，此次要約收購金額約 420 億美元，較實際報價溢價 62%。

晨星分析師指出，這項併購將簡化豐田集團內部交叉持股，也有助於整合自動化物流技術與未來移動服務。外界認為此舉將鞏固集團的核心技術與競爭優勢。

豐田集團發言人表示，此次收購的總成本約為 4.7 兆日元（330 億美元）。其中包括以每股 16,300 日元的價格，以 260 億美元收購豐田自動織機股份，遠低於交易宣布前的周二（3 日）收盤價 18,400 日元。

兩家公司表示，將為這筆交易成立一家新的控股公司。集團房地產公司 Toyota Fudosan Co., Ltd. 出資 1,800 億日元，前任豐田汽車執行長豐田章男將個人出資 10 億日元，豐田汽車則投資 7,000 億日元於無投票權特別股。

豐田汽車、愛信（Aisin）、電裝（Denso）及豐田通商（Toyota Tsusho） 將出售所持的豐田自動織機股份，並回購由其持有的各自股份。

兩家公司表示：「豐田集團正專注於人員、貨物、資訊和能源的流動，並朝著轉型成為一家移動出行公司的方向邁進。」他們還補充說，豐田自動織機將專注於貨物運輸。

截至去年 9 月，豐田持有豐田自動織機約 24% 的股份，而豐田自動織機則持有豐田汽車約 9% 的股份，以及電裝公司 5% 以上的股份。