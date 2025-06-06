瑞士推「大到不能倒」改革方案 要求瑞銀巨幅增資

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-06 22:20

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綜合外媒報導，瑞士政府周五 (6 日) 提議要求瑞銀集團 (UBS) 增加超乎預期、高達 260 億美元的資本額，作為金融業改革方案一部分，以降低發生類似瑞信集團崩潰的風險。此舉先前遭瑞銀批評為「極端」且「過度」，雙方持續就監管改革進行角力。

瑞士政府提議的「大到不能倒」改革方案，要求瑞銀為海外業務提供更多資本緩衝。(圖:Reuters/TPG)

瑞士聯邦財政部 (FDF) 周五表示，政府希望強制瑞銀為其海外子公司提供全額資本，將目前 60% 的資本配對要求提高至 100%。

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根據政府估算，瑞銀需要增加約 260 億美元的第一類普通股權資本才能滿足新要求。不過，瑞銀同時可以減少 80 億美元的 AT1 債券持有量，因此實際的淨增資需求約為 180 億美元。

這些提案對瑞銀董事長 Colm Kelleher 和執行長 Sergio Ermotti 來說是遊說工作的挫敗。他們先前曾批評，這項資本要求將使瑞銀相較全球同業處於劣勢，並警告可能影響配息和股票回購等股東回報計劃。

瑞銀 2023 年底報告的第一類普通股權資本為 790 億美元。FDF 表示，實施這套措施旨在大幅降低瑞士另一家系統重要性銀行陷入嚴重危機的可能性。在緊急情況下，瑞銀應能處置部分或全部海外子公司，而不會對母銀行資本化產生負面影響。

這項「大到不能倒」的提案仍需國會批准。2017 年瑞士金融監管機構曾給予瑞信資本減免，實際上允許該銀行誇大其海外子公司價值，去年一份國會報告稱此舉「令人費解」。

自去年 4 月改革計劃首次提出以來，圍繞這些改革的不確定性已成為拖累瑞銀股價的因素。期間，瑞銀股價基本持平，而追蹤歐元區大型銀行股價的 Stoxx 歐洲 600 銀行指數同期上漲超過 40%。

除主要資本改革外，瑞士還將更新銀行如何量化遞延稅項資產、內部軟體等無形項目的規定，可能額外增加 30 億美元的資本需求。這項資本品質強化措施將通過政府法令實施，無需國會批准，可能在明年中期生效。

主要資本改革提案將在秋季進行諮詢，然後提交國會，預計 2027 年進行辯論。新法可能要到 2029 年才會生效，加上政府提議的 6 至 8 年過渡期，瑞銀可能有到 2035 年或更晚才需完全合規。

另一套修正案包括增加監管機構權力、為所有銀行引入高級經理人制度，明確最高層級責任，通過將責任與潛在制裁聯繫來預防不當行為。此外還引入系統重要性銀行在不當行為情況下的獎金回收機制。

瑞士各政黨對改革存在分歧。占主導地位的瑞士人民黨擔心監管變革影響，自由派關切競爭力，而左翼政黨支持更強的資本要求。

由於瑞士民主制度，該方案仍可能付諸全民投票。國會通過的法案如果在該國近 900 萬人口中收集到 5 萬個簽名，就可通過公投挑戰，這將法律延遲實施或完全終止。