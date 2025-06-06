鉅亨網新聞中心 2025-06-06 11:53

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韓國總統李在明 4 日正式開啟總統任期，前往首爾龍山總統府履職。談到就職首日，他稱總統府「空無一物、像墓地一樣」，因前政府未作交接，那裡沒有電腦、網路、印表機。

南韓李在明談就職首日：總統府像墓地一樣。（圖：REUTERS/TPG）

與過去不同，本次大選是在總統缺位情況下所舉行，因此沒有前任總統與當選總統交接的流程，當選總統在選舉結果正式確定後立即履職。根據韓國媒體報導，前總統尹錫悅去年 12 月遭國會彈劾後，龍山總統府已停止運作。

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李在明在龍山總統府告訴記者：「我剛來到這裡，這裡像墓地一樣，什麼都沒有，甚至沒有工作人員拿東西讓我寫寫。沒有電腦，也沒有印表機。」

韓國總統秘書室發言人姜由楨表示，就職首日就開始工作「在物理上是不可能的」，因為府內缺少網路、紙筆等基礎設施和辦公設備，前政府未留下關於交接的只言片語。

姜由楨指出，政府各部門先前曾派人到總統府工作，尹錫悅被彈劾後，這些人已回到原部門。李在明上任後，下令這些人員重返總統府工作。

李在明競選期間表示，他只是暫時在龍山總統府辦公，在青瓦台重新裝修後，將把總統府遷回青瓦台。從長遠來看，他將推動把總統府遷往世宗市。根據韓國媒體說法，總統府預計在 6 個月內搬回青瓦台。

李在明組成新內閣仍需數週時間，原因是內閣提名人選須接受國會聽證會。尹錫悅任命的全體內閣成員已於 2 日集體遞交辭呈，但李在明 4 日未予批准，僅接受法務部長官樸性載的辭呈。