路透：豐田自動織機擬接受豐田汽車收購 最快5月宣布意向

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-20 11:29

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傳汽車零件供應商豐田自動織機，將接受豐田汽車及董事長豐田章男提出的全面收購提案，預計最快將於 5 月正式對外宣布意向。

根據《路透》報導，豐田汽車與豐田自動織機皆拒絕評論此項收購計畫，僅表示雙方尚未發布任何官方聲明。

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不過，豐田汽車隨後透過聲明指出：「我們一直在評估如何最有效率地管理手中所持的豐田集團股份，但目前尚未做出任何決定。」

根據《日本經濟新聞》後續報導，豐田汽車及其集團企業正在考慮向金融機構借貸最多 3 兆日元（約 210 億美元），為計劃中的收購提供資金。

早在上月，《彭博》也曾披露，豐田汽車董事長豐田章男計畫出價高達 6 兆日元，全面併購豐田自動織機。

當時豐田方面坦言，確實正考慮此收購案，並強調這筆交易可能會改變日本最具影響力的企業集團。

豐田自動織機由豐田章男曾祖父豐田佐吉創立，起初專注於紡織機製造，如今已成為豐田汽車的重要零件供應商。