鉅亨新聞中心 2025-06-09 10:40

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大巨蛋獎落台中水湳 建設總量突破600億(圖:shutterstock)

上月台中市政府宣布，將於水湳經貿園區內，再闢一座超巨蛋，供大型體育賽事、演唱會辦活動，也意味園區內的大建設總量將突破 600 億元，居中部各大開發區之冠，當地業者預期，大巨蛋伴隨各大建設，不僅將同時振興商圈、旅宿、觀光業，周邊稀有的新建案也備受矚目，詢問度倍增。

台中大巨蛋，預計落腳中央公園旁

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台中市政府 搶先宣布大巨蛋預定地

去年台灣隊拿下十二強冠軍後，第二顆大巨蛋的議題也引發熱議，據分析，台灣還有「再來一顆」的條件，且以設在中南部為佳，作為最有本錢的台中，果然就在 5 月宣布大巨蛋預定地落腳水湳經貿園區現成的「創研一」用地，目前也有民間投資人對此 BOT 案釋出興趣。

投資額逾 400 億 最快 2030 年「孵」蛋完成

台中大巨蛋預計投資額超過 400 億元，場館可容納 3 萬人以上，內含商場、購物中心等，預定地鄰近一條現有捷運，以及一條規劃中的捷運，與台北大巨蛋鄰近東區商圈、小巨蛋、信義計畫區般，台中的立地條件十分相似，若招標順利，最快 2030 年就能「孵」出一座新地標。

水湳經貿園區 公共建設總量突破 600 億

台中大巨蛋若順利啟動，在亮點建設密集的水湳經貿園區就形同錦上添花，不包含捷運橘線、民間建設，光是公共建設的總量就會突破 600 億元，全國僅見，不僅巨蛋場館能與中央公園、綠美圖、會展中心、轉運中心等建設產生加乘效應，其與隔壁的逢甲商圈的發展更能相輔相成。

水湳經貿園區，重大建設陸續落成

逢甲商圈復甦中 觀光人次達 770 萬人

根據學界研究，逢甲商圈這兩年也已開始復甦，作為台北之外唯一的「國際型商圈」，2024 年的住宿人次達 151 萬人，觀光人潮約 770 萬人次，消費力預估達 70 餘億，回到疫情之前的水準，新的大建設群，不僅帶動新人潮，也提高遊客「留一晚」的機會，消費加倍，促進區域繁榮。

逢甲商圈人潮持續回流

近 20 年無新案 需求高支撐性強

上述議題對房產的影響亦不惶多讓，在地業房產者指出，一般能夠兼顧既有機能、未來漲幅的區域都落在「新舊交界處」，在重大建設密集、新舊並陳的西屯，逢甲商圈正好就在新舊區的交界，「尤其商圈核心，已經長達 20 年沒有指標建案，低基期、高漲幅，能夠為新案提供有力的支撐。」

區域唯一千坪大案 實惠價搶先布局

當中「富宇富美圖」是最新、也是唯一坐落商圈核心，且基地超過千坪的大型個案，該案規劃 21~32 坪 2~3 房，據實價登錄顯示，成交單價 6~7 字頭，與西屯諸案 8~9 字頭相較顯得格外實惠。專案經理何培睿表示，此區現有 6 大建設在鄰，官民共同烘托這區，此時逢低布局，很難有失敗的機會。