貝萊德CEO警告：美經濟若無法年增3% 美國將「撞牆」

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-06 02:50

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貝萊德執行長芬克對美國赤字上升發出警告。(圖:Shutterstock)

「如果我們無法找到年成長 3% 的方法，我們就會撞牆。如果我們無法釋放成長動能，繼續在 2% 經濟成長率中蹣跚前行，赤字將壓垮這個國家。」芬克在 2025 富比士顛覆者峰會 (2025 Forbes Iconoclast Summit) 上示警。

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他表示，美國總統川普提出的《大而美法案》(One Big Beautiful Bill Act) 將在未來十年增加約 2.4 兆美元的國債，若經濟無法維持 3% 的年成長率，赤字將使美國陷入困境。

越來越多金融界人士對美債問題發出警告。在同一場會議上，城堡投資 (Citadel) 創辦人格里芬 (Ken Griffin) 表示美國「財政狀況不佳」。他說：「在充分就業、經歷多年成長後，你不能維持 6% 或 7% 的赤字，這在財政上是不負責任的。」

根據聖路易聯邦儲備銀行數據，美國赤字支出近年來飆升，目前達到 GDP 的 120%。在市場預期將有大量新國債發行的情況下，30 年期美國公債殖利率近周升至 2023 年底以來最高水準。

包括摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 在內的華爾街巨頭，最近幾周對美國財政赤字增加的前景發出警告。投資人擔心，國債增加將使政府利息支出大幅攀升，排擠用於基礎建設等促進經濟成長的預算，形成惡性循環。

儘管川普政府承諾削減聯邦支出，但這些削減幅度遠不足以抵銷總統 2017 年減稅措施延長所造成的影響。

經濟學家指出，美國多年來一直走在不可持續的財政道路上。政府通過大型聯邦支出計畫，特別是新冠疫情後，同時又減稅。即使在《大而美法案》投票前，超黨派運作的美國國會預算辦公室 (CBO) 估算美國債務占 GDP 比重將超過二戰時期的歷史高點。

美國借款越多，政府就必須向投資人出售更多國債。美國國債市場規模已從 2008 年約 5 兆美元膨脹至今日的 29 兆美元。

芬克指出，由於華盛頓的關稅政策疏遠了外國投資人，國債供給過量對市場來說將特別難以消化。