恐成美國下個稀土夢魘？哈佛示警：中國生技最可能超車美國

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-05 22:40

‌



據《CNBC》周四 (5 日) 報導，儘管各界關注美中在 AI 領域的競爭，哈佛大學甘迺迪政府學院貝爾弗爾科學與國際事務研究中心的科學最新研究顯示，中國在生物技術領域正快速崛起，最有可能率先超車美國。

中國生技實力快速增長，美方警告恐出現「ChatGPT時刻」被超越。(圖:Shutterstock)

該中心周四發布「關鍵與新興技術指數」報告，涵蓋 AI、生技、半導體、太空和量子等五大領域。報告指出，雖然美國在所有五個領域仍保持領先地位，但美中在生技領域的技術差距正在縮小，未來的發展可能迅速改變全球競爭格局。

‌



這項評估呼應了華盛頓日益增長的憂慮。美國國家新興生物技術安全委員會 (NSCEB) 在 4 月的報告中發出更嚴厲警告，「生物技術將出現 ChatGPT 時刻，若中國率先達到這個里程碑，無論我們跑得多快，都永遠無法追上。」

委員會建議美國政府在未來五年投入至少 150 億美元支持國內生技產業，並採取讓美國創新更快，並拖慢中國腳步的雙軌策略。

中國監管靈活、人才充沛

中國的生技產業已發展到讓美歐製藥巨頭在過去幾個月花費數十億美元收購其開發的抗癌藥物。今年 3 月，英國製藥巨頭 AstraZeneca 更宣布將在北京投資 25 億美元設立研發中心。

哈佛報告指出，中國在生技領域的優勢來自製藥生產製造的主導地位，以及比美國更豐富的人才資源。報告作者之一 Cynthia Y. Tong 表示，中國監管制度較為靈活，產品推出速度更快，相較之下美國審批程序冗長，研發週期也較久。

正當中國積極發展生技產業之際，美國生技重鎮劍橋和波士頓卻出現裁員和實驗室空置情況。

生技恐成北京的下一個稀土

中國長期使用多年計劃和優惠國家政策來促進關鍵技術發展，生技領域早在 2007 年就獲得北京高層支持。NSCEB 指出：「目前美國政府沒有具凝聚力的生技戰略，而中國正透過積極且協調的國家主導倡議取得進展。」

令人擔憂的是，正如中國對稀土的限制開始衝擊汽車業，中國在生技領域的主導地位可能成為北京對美國和其他國家施壓的另一種手段。

儘管地緣政治緊張，生技發展仍呈現全球化趨勢。使用 AI 降低藥物發現成本的新創公司 Insilico Medicine 依賴分布在中國、北美和中東的全球團隊，其 AI 工作在加拿大和阿布達比進行，化學測試在中國完成，臨床開發負責人則在波士頓。

該公司周二宣布，成為全球首家使用 AI 發現的藥物通過臨床測試的公司。