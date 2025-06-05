鉅亨網編輯林羿君 2025-06-05 15:20

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隨著貿易政策的不斷變化，消費者和企業對經濟的焦慮感日益加深，紛紛轉向手握更多現金。而最近有個新跡象，顯示美國經濟出現了問題：「1 元商店」湧入了大批高收入的消費者。

美國經濟新警訊：高收入者湧進「1元商店」消費。(圖:shutterstock)

美元樹（Dollar Tree）執行長 Michael Creedon 表示：「高收入客戶一直是我們的重要成長動力。」他特別指出，家庭收入超過 10 萬美元的客戶增加。雖然這些跡象對公司來說是好事，但對更廣泛的經濟而言可能是一個警訊。

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美元樹以前也被稱為「僅售 1 美元」，是美國販售廉價雜貨的連鎖店。其店舖裡出售的商品價格多為 1 美元，甚至更低。

無獨有偶，本周稍早美國連鎖折扣店 Dollar General 也表示，第一季「以舊換新的顧客比例創下年 4 來新高」。

Dollar General 表示，近期參與以舊換新活動的客戶增加，也就是那些通常會在價格更高的競爭對手那裡購物的中、高收入消費者，轉而選擇了該公司。

Placer.ai 的數據顯示，隨著部分關稅生效，4 月這兩家零售商的客流量都出現激增。這表明，隨著貿易政策的不斷變化，消費者和企業對經濟的焦慮感日益加深，越來越多的購物者轉向一元商店和其他折扣零售商。

消費者信心下降也是主因之一。不過，美國消費者信心指數在 5 月從近五年低點大幅反彈，結束了連跌趨勢，部分原因是川普與其他國家的貿易談判取得了進展。