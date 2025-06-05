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「南港模式」再現台中　軌道商辦銷7成企業搶進駐

鉅亨新聞中心


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「南港模式」再現台中　軌道商辦銷7成企業搶進駐(圖:業者提供)

台北南港歷經三鐵共構、綜合開發，不到 20 年一躍成為北市經貿重鎮，相似的模式也正在台中烏日成形，三鐵共構架構完成後，目前全台最大的購物中心「D-ONE 第一大天地」如火如荼興建中，不少企業主看好長期發展亦搶進當地商辦案，其中「總太 V1」甫動工即售 7 成，為當今房市一大亮點。

三鐵共構的成功發展模式，正在台中高鐵站區成型
三鐵共構的成功發展模式，正在台中高鐵站區成型

關稅戰開打　保值型商品受關注

隨著關稅戰開打，全球資金紛紛往傳統保值型標的湧進，包括黃金、原油、房地產等，而國內因住宅受信用管制限縮，反倒讓低基期、交易自由的商辦產品，成為企業客群偏愛的標的，尤其業務發展、通勤便利性經常與高鐵高度綁定，高鐵站周邊商用不動產，遂成市場關注指標。

三鐵共構助攻　南港成產商核心

國內發展最迅速的高鐵站區，南港是其一，隨著 2000 年代高鐵的開發，政府投入重大資源改造南港，原本的外圍工業區隨即搖身一變成為產業、商業核心，2016 年三鐵共構樞紐成形後，公共建設、企業總部、商場、高檔住宅林立，如今預售商辦價位每坪已突破 139 萬，足見都會區的發展重心離不開軌道、產業。

循南港模式　台中烏日蓄勢待發

台中烏日規模更龐大，但也有相似的發展脈絡，其位居大肚山麓、北彰化「黃金 60 公里」產業廊帶中間位置，產業支撐性足，2021 年捷運綠線通車，「1 快 2 高 3 鐵」樞紐也正式確立，去年不僅高鐵台中站人次創下 1300 萬人新高，捷運綠線人次也以高鐵站穩居第一，很快地吸引到王牌級商場到來。

台中高鐵軌道3站，運量人次屢創新高
台中高鐵軌道 3 站，運量人次屢創新高

全台最大購物中心　正式進場開發

位於高鐵站正前方的「D-ONE 第一大天地」，將是全台最大規模的購物中心，投資額達 260 億，9 萬坪的營業面積遠高於新光、大遠百總和的 6.8 萬坪，商城集結五星酒店、百老匯影城、國際會議中心、電競 IP 動漫主題館等，提供 1.6 萬個就業機會，每年上看 5 千萬人潮，量能遠超南港，吸引不少企業主。

「D-ONE第一大天地」將為國內最大購物中心
「D-ONE 第一大天地」將為國內最大購物中心

商用不動產　長期效益最佳

在地業者指出，台中高鐵站周邊日後人流不僅更洶湧，基期更低，商用不動產自然也是企業避險的主流之一，「綜觀過去 40 年各類保值型標的，幾乎沒有比得上不動產，舉黃金為例，1980 至 2024 年平均年成長率僅 3.6%，對比國內，商用不動產除了租金收益、還有增值空間，且有貸款優勢，長期效益顯然更佳。」

「總太 V1」售 7 成　企業客搶進

台中高鐵站區商辦案「總太 V1」即反映出大趨勢，截至今年 5 月該案已售 7 成，是當今為數不多逆勢熱銷的個案，業者稱，商辦購買客群相當廣泛，有彰化水五金聚落企業、器材設備商、舊換新族群等。「全案規劃 40~330 坪多元空間，緊跟 ESG 趨勢，以黃金級綠建築為訴求，不僅地段，建築本身也具未來性，更能吸引國際企業的目光。」

總太V1位居「D-ONE第一大天地」斜對面
總太 V1 位居「D-ONE 第一大天地」斜對面

 

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