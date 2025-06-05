鉅亨網新聞中心 2025-06-05 13:40

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三星官網週三 (4 日) 發布了一則頗具神秘感的預告，暗示其下一代折疊螢幕手機 Galaxy Z Fold7 將帶來「Ultra 級體驗」，預計今夏推出。

三星摺疊新機Galaxy Z Fold7預告曝光 將有Ultra級體驗。(圖:shutterstock)

三星表示，這款新機將配備「強大的相機」與 AI 工具，讓手機能協助解決日常生活各類需求。

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三星表示，「多年來，三星一直在傾聽用戶對更大螢幕、更好相機以及全新連接和創作方式的需求。需求很明確—— 一種極致體驗，不僅僅是將升級功能以更小巧便攜的形態簡單羅列。這就是為什麼 Galaxy 的下一篇章是提供一種將藝術性與工程技術無縫融合的體驗，以提升日常交互體驗。」

雖然三星並未透露更多關於具體細節，但結合先前預熱顯示，這款手機很可能是 Galaxy Z Fold7 ，配備一塊 6.5 英寸的外屏以及一塊 8.2 英寸的可折疊內屏。

三星 Galaxy Z Fold7 已現身無線充電聯盟（Wireless Power Consortium，W​​PC）資料庫，顯示已獲得 Qi 2.1.0 認證，成為三星首款支援「Qi2 Ready」標準的折疊式螢幕手機。為實現 Magnetic Power Profile (MPP) 功能，用戶需搭配內建磁鐵的手機殼。

據介紹，Qi2 Ready 是 Qi2 標準的一種變體，不要求手機本體內置對齊磁鐵，而是依賴帶有內置磁鐵的手機殼來實現精準對位充電，該技術的無線充電功率最高為 15W。

另外，三星 Galaxy Z Fold7 預估配備 4400mAh 電池，支援 25W 有線快充，與前代 Galaxy Z Fold6 一致。

而最新 CAD 檔案揭示，三星 Galaxy Z Fold7 在展開狀態下，最薄處厚度僅 4.54mm，折疊後厚度為 9mm。前代三星 Galaxy Z Fold6 在展開狀態的厚度為 5.6 毫米。

先前有爆料提到，三星加速推進折疊式螢幕設備的輕薄化設計，計畫在 Galaxy Z Fold7 採用鈦金屬螢幕支撐板。據悉，三星在 2024 年發表的 Galaxy Z Fold 特別版中，首次引進鈦金屬材質。螢幕支撐板位於折疊螢幕與鉸鏈之間，起到支撐作用，靠近鉸鏈的區域經過蝕刻處理，以輔助折疊動作。

同時，結合 CAD 檔案來看，三星 Galaxy Z Fold 7 後置三攝系統，每顆鏡頭配有獨立環形設計，排列於垂直相機島上。