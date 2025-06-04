川普擬動用《國防生產法》削減礦物限制 加速美國關鍵資源去中化布局

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-04 13:48

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美國總統川普計劃援引《國防生產法》（Defense Production Act），行使總統緊急權力，大幅放寬關鍵礦物與軍事物資生產的法律限制，甚至免除部分需經國會批准的撥款流程。

川普擬動用《國防生產法》削減礦物限制。(圖：Shutterstock)

根據《路透》取得的白宮內部文件，相關法案將於美國時間 6 月 4 日正式登載於《聯邦公報》（Federal Register）。

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此舉被視為川普政府對抗中國在關鍵礦物供應鏈主導地位的最新戰略。隨著美中貿易戰升溫，中國已開始限制部分稀土與關鍵原料出口，衝擊全球高科技與軍工產業供應鏈。

美國政府早在今年 3 月便啟動相關行動，引用《國防生產法》支持本土稀土與關鍵礦物開採，這些礦物廣泛應用於晶片、消費電子、人工智慧、機器人與先進軍事設備等領域。

然而，現行法規對總統的動用權限仍有限制，例如 5000 萬美元以上的項目須經國會核准，且執行時限為一年內完成。

不過，若總統宣布緊急狀態，便可豁免這些限制。根據《路透》掌握的資料，川普預計將正式行使此項豁免權。白宮目前尚未對此計畫發表正式聲明。

值得注意的是，類似做法曾在拜登政府期間於 COVID-19 疫情爆發時啟動，用於加速疫苗與醫療資源的國內生產。