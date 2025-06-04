特斯拉自駕計程車服務來了！馬斯克：已在奧斯汀進行多天Model Y自駕測試

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-04 11:20

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特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克日前宣布，公司即將於本月正式推出自駕計程車（Robotaxi）服務，首發地點選在美國德州首府奧斯汀（Austin）。馬斯克在社群平台 X 上透露，目前特斯拉已在當地進行多天無安全駕駛員的 Model Y 自駕測試。

特斯拉將啟動自駕計程車服務。(圖：Shutterstock)

（圖：截自馬斯克 X）

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根據《CNBC》報導，馬斯克先前曾在專訪時指出，特斯拉的奧斯汀自動駕駛計程車服務將率先推出 10 輛，並擴展到數千輛，如果進展順利，還將進入更多城市。

奧斯汀成為自動駕駛技術試驗場和首發市場首選

基於奧斯汀擁有對自動駕駛計程車友善的監管、強大機器人和人工智慧人才、精通科技的居民、相對於其他科技中心的經濟適用房，以及水平交通號誌和寬闊道路的城市佈局，許多公司都選擇在奧斯汀視為自動駕駛技術試驗場和首發市場。

除了特斯拉，Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 旗下的 Waymo、亞馬遜 (AMZN-US) 的 Zoox、福斯汽車子公司 ADMT，以及自駕新創 Avride 都已在奧斯汀展開測試。

與加州不同，德州早在 2017 年就制定法律禁止地方政府自行限制自駕車，使全州擁有一致的營運規則，對自駕車業者極具吸引力。德州交通局也設立自駕車專案小組，協助企業推動基礎建設和法規對接。

Waymo、Uber、Avride、特斯拉自駕車進展

Waymo 自 2024 年 3 月起與 Uber 合作在奧斯汀推出自駕叫車服務，並已取得了成功。Uber (UBER-US) 執行長 Khosrowshahi 表示，許多乘客開始偏好使用自駕車，並預計未來幾個月將把車隊擴充至數百輛，今年內更計劃擴展至亞特蘭大。

總部位於奧斯汀的新創公司 Avride，目前使用約 12 輛 Hyundai Ioniq 5 進行測試，預計年底前將車隊擴大至 100 輛，並於 2025 年與 Uber 合作進軍達拉斯，展開自駕計程車營運。

與使用雷達與 LiDAR 技術的 Waymo 不同，特斯拉選擇完全依賴相機與影像辨識，打造更具規模潛力且成本較低的「通用型自駕系統」。馬斯克在四月特斯拉第一季投資人財報電話會議上表示，特斯拉對自動駕駛計程車的「通用」方案比 Waymo 更具雄心，成本也更低。

Waymo 共同執行長 Mawakana 則強調，公司的技術已經歷近五年全天候營運測試，並將安全放在優先於成本之前。她表示，自駕車必須比人類更能辨識黑夜與突發狀況，這才是能贏得市場的關鍵。

奧斯汀早在 2007 年就參與美國國防部自駕車挑戰

自駕車技術在奧斯汀的發展可追溯至 2007 年，當時德州大學奧斯汀分校教授 Peter Stone 就率領團隊參加美國國防部的城市自駕車競賽。多年來，他培育了許多如今在 Waymo 與其他車廠工作的學生，為當地自駕技術奠定基礎。