員工優惠價政策助攻 福特5月美國銷量年增16.3%

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-04 05:40

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據《CNBC》報導，福特汽車 (F-US)(Ford Motor) 周二 (3 日) 公布 5 月美國汽車銷量年增 16.3%，主要受惠於將員工專屬優惠價開放給一般消費者的促銷方案。

福特5月美國汽車銷量年增16.3%，傳統內燃機和混動車型表現強勁。(圖:Shutterstock)

福特發言人通過電子郵件表示：「福特的『來自美國，為了美國 (From America, For America)』的員工優惠價格方案持續與消費者產生共鳴，推動了強勁的銷售成果。

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該政策讓公司在關稅成本上升與車價調漲的情況下，仍繳出超乎預期的業績。

福特在 4 月初美國總統川普宣布對進口車輛課徵 25% 的關稅生效後，宣布了這項預計持續到 7 月 4 日周末的優惠方案。此後並宣布調漲從墨西哥進口的三款車型。

福特發言人告訴《路透》，5 月 2 日後所生產車輛的漲價，是受季節性調整與關稅影響的綜合結果。

福特 5 月總銷量從去年同期的 19 萬輛增至約 22.01 萬輛，其中，傳統內燃機車型銷量年增 17.2%、混合動力車型銷量年增 29%，抵消了純電動車銷量 25% 的下滑。