Joe Lu 2025-06-04 07:57

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投資者在錯綜複雜的經濟訊號與地緣政治緊張局勢中尋找機會，通膨隱憂再度浮現

【Joe’s華爾街脈動】科技股與能源股領漲，市場在全球前景轉變中走高 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA 2025 年 6 月 3 日 美東時間

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重點摘要

市場概覽

美股週二在科技股和能源類股的推動下上漲。儘管川普總統發布行政命令，將鋼鋁關稅提高一倍至 50%，為貿易前景增添不確定性，市場整體仍維持上行動能。這項措施，加上白宮呼籲在 7 月 9 日截止日期前加速貿易談判，以及經濟合作暨發展組織 (OECD) 因貿易政策下調全球經濟成長預測，都突顯了市場的謹慎基調。在這些總體經濟的不利因素下，投資者似乎將注意力集中於特定類股的強勢表現。

債券殖利率持續上揚，10 年期美國公債殖利率達到 4.45%。全球市場方面，亞洲股市漲跌互見，主要受到中國 5 月份製造業大幅萎縮的影響。然而，歐洲市場則小幅上揚，受惠於穩定的失業率以及歐元區消費者物價指數 (CPI) 通膨率降至 1.9%，這可能為歐洲央行 (ECB) 本週降息鋪平道路。美元兌主要國際貨幣亦升值。

在大宗商品市場方面，由於地緣政治緊張局勢加劇，包括俄羅斯遭受無人機攻擊，以及伊朗對美國核協議提案的強硬立場等因素，西德州中級原油 (WTI) 價格上漲。美國國內方面，4 月份職位空缺數超出預期，顯示勞動市場具有韌性，但新增製造業訂單的降幅則大於預期。經濟數據、貿易發展和地緣政治事件的複雜交織，需要投資者審慎應對。

整體市場指數