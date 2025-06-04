【Joe’s華爾街脈動】科技股與能源股領漲，市場在全球前景轉變中走高
Joe Lu
投資者在錯綜複雜的經濟訊號與地緣政治緊張局勢中尋找機會，通膨隱憂再度浮現
Joe 盧, CFA 2025 年 6 月 3 日 美東時間
重點摘要
- 在科技股和能源股的帶領下，美股上漲，儘管新關稅的實施和對全球經濟成長的焦慮依舊存在，同時債券殖利率上升，美元走強。
- 主要股市指數普遍上揚，那斯達克指數領漲，標普 500 指數趨勢轉為正向，但羅素 2000 指數持續的負面趨勢，凸顯市場對貿易發展的反應不一。
- 美國龍頭企業表現各異，博通 (Broadcom) 和輝達 (Nvidia) 表現尤為強勁；摩根大通 (JPMorgan) 趨勢改善，而亞馬遜 (Amazon) 則下滑，突顯市場的選擇性。
- 美國經濟前景好壞參半，強勁的職位空缺數與疲弱的製造業訂單形成對比，同時，分析顯示通膨已轉為正向，顯示物價壓力正在增加。
- 資訊科技和能源類股領漲，資訊科技和原物料類股的趨勢改善至中性，而通訊服務類股的趨勢則降溫，反映出各類股的不同反應。
- 歐洲、英國、日本和加拿大持續強勁的正向趨勢，中國和拉丁美洲亦有所改善，但中國製造業的萎縮對全球構成隱憂。
- 原油和比特幣價格攀升，黃金小幅回落，公債殖利率上揚，我的分析指出通膨擔憂正在加劇。
市場概覽
美股週二在科技股和能源類股的推動下上漲。儘管川普總統發布行政命令，將鋼鋁關稅提高一倍至 50%，為貿易前景增添不確定性，市場整體仍維持上行動能。這項措施，加上白宮呼籲在 7 月 9 日截止日期前加速貿易談判，以及經濟合作暨發展組織 (OECD) 因貿易政策下調全球經濟成長預測，都突顯了市場的謹慎基調。在這些總體經濟的不利因素下，投資者似乎將注意力集中於特定類股的強勢表現。
債券殖利率持續上揚，10 年期美國公債殖利率達到 4.45%。全球市場方面，亞洲股市漲跌互見，主要受到中國 5 月份製造業大幅萎縮的影響。然而，歐洲市場則小幅上揚，受惠於穩定的失業率以及歐元區消費者物價指數 (CPI) 通膨率降至 1.9%，這可能為歐洲央行 (ECB) 本週降息鋪平道路。美元兌主要國際貨幣亦升值。
在大宗商品市場方面，由於地緣政治緊張局勢加劇，包括俄羅斯遭受無人機攻擊，以及伊朗對美國核協議提案的強硬立場等因素，西德州中級原油 (WTI) 價格上漲。美國國內方面，4 月份職位空缺數超出預期，顯示勞動市場具有韌性，但新增製造業訂單的降幅則大於預期。經濟數據、貿易發展和地緣政治事件的複雜交織，需要投資者審慎應對。
整體市場指數
美國主要股市指數普遍上揚，由那斯達克綜合指數 (+0.78%) 領漲。標普 500 指數上漲 (+0.57%)，道瓊工業平均指數則小幅上漲(+0.54%)。羅素 2000 指數(+1.61%) 和費城半導體指數 (+2.73%) 表現尤為強勁。值得注意的是，標普 500 指數和費城半導體指數的單日趨勢分別從中性和負面改善。此股價力道，尤其在科技股方面，是在新關稅宣布的背景下出現的，顯示市場專注於特定市場的強勢領域。
標普 500 指數轉為正向趨勢，加上原已處於上升軌道的那斯達克綜合指數，顯示短期看漲情緒擴大。然而，羅素 2000 指數儘管單日上漲，但其持續的負面趨勢，則透露出市場對易受經濟和貿易不利因素影響的小型股仍存有疑慮。半導體領域的前景改善至中性是個正向訊號，但在全球貿易緊張與經濟成長前景不明的背景下，整體漲勢能否延續仍有待觀察。即將公布的勞動數據和貿易談判將成為左右市場後市走勢的關鍵。(全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 "趨勢脈動 TrendFolios® 指標"，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
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