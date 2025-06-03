鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-06-03 18:30

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最新數據顯示，歐元區 5 月份的消費者物價年增率低於市場預期，為歐洲央行 (ECB) 在本周稍晚再次降息提供了空間。

歐元區通膨低於預期 強化ECB再次降息論點(圖:shutterstock)

數據顯示，歐元區 5 月份的消費者物價指數 (CPI) 年增率為 1.9%，這不僅低於 ECB 2.0% 的目標值，也較 4 月份的 2.2% 有所放緩，也符合市場預期。從月增率來看，5 月份 CPI 持平於 0.0%，相較於 4 月份的 0.6% 降幅更大。

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扣除波動較大項目 (如食品和燃料) 的核心通膨，在截至 5 月份的 12 個月內上升了 2.3%，同樣低於前一個月的 2.7%。核心月增率也持平於 0.0%，相較於四月份的 1.0% 顯著放緩。

歐元區最大經濟體德國的數據顯示，其通膨率從 4 月份的 2.2% 小幅放緩至 2.1%。

IMK 經濟學家 Silke Tober 表示，「德國和歐元區的經濟前景依然黯淡，由於美國總統激進且反覆無常的關稅政策，經濟風險很高。」「因此，為了增強國內需求，歐洲央行應該在不久的將來進一步放鬆貨幣政策。」

ECB 即將在本周四舉行會議，市場普遍預期將再次下調基準利率 25 個基點。如果實現，這將是 ECB 在一年內的第 8 次降息。歐元區通膨壓力的減弱、加上歐元的走強以及油價的下跌，都強化了支持降息的理由。