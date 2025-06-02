赴美商務旅遊風險升高？歐洲企業與學界因美國簽證政策轉趨保守

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-02 17:00

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隨著美國簽證政策與邊境管制日益嚴格，許多歐洲企業對員工的赴美商務旅遊計畫產生疑慮。川普政府政策變動頻繁，加上移民檢查強化、拘留與驅逐出境事件頻傳，使企業與學術界對美國商務旅遊風險的敏感度升高。

歐洲企業與學界因美國簽證政策轉趨保守。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，儘管工程、會計等領域的企業赴美出差仍在增長，但涉及政治或其他敏感議題的產業，已轉向使用線上會議，取代親赴美國參與會議與洽談，藉此降低入境審查或遣返風險。

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為因應潛在的美國入境風險，部分企業甚至為員工提供商務旅遊安全指南，並建議攜帶清空資料的筆電，甚至繞道加拿大入境美國，避免直航時遭遇不必要的盤查或扣留。

倫敦一間國際非政府組織負責人就指出，現已將美國視為與中國、亞塞拜然等高風險國家同等級別的商務旅遊地點。該機構要求員工出差時使用「一次性手機與筆電」，並預先進行模擬問話演練，以應對潛在審查。

來自瑞士一所大學的研究人員透露，有越來越多學者選擇透過線上方式參與美國學術活動，或改經第三國（如加拿大）轉機赴美，以降低被拒絕入境的風險。

多位《CNBC》受訪者都指出，儘管尚無明確風險量化指標，但由於美國政策反覆，加上對社群媒體的審查與監控日益加強，赴美商務旅遊已從日常商務轉變為高風險任務，需經多層評估後方能決策。

商務旅行攸關美國經濟 產業憂政策衝擊需求

事實上，商務旅行是維繫美國整體觀光與交通業的重要支柱。根據全球商務旅行協會（GBTA）數據，2022 年美國商務旅行支出達 4210 億美元，帶來 1190 億美元稅收。商務旅客同時也為航空公司創造 50% 至 75% 的利潤。

根據 GBTA 對 900 位全球商務旅遊決策者進行調查，近三成預估 2025 年公司將減少赴美出差，對美國造成的觀光與商務衝擊可能高達 125 億美元，顯示政策信任危機對經濟影響不可忽視。

川普重掌白宮後 邊境政策全面收緊

自美國總統川普重新執政後，邊境管制與外籍簽證再次成為美國政府的優先議題。有報導稱，遊客被長期關押在拘留中心。

而白宮在一月份表示，所有尋求進入美國的外國人都將接受「最大程度的審查和篩檢」，也引起大家的擔憂。

其中，「抓到即撤簽」的措施更是使許多商務人士與學術訪客擔心自身安全與簽證穩定性。這項政策規定，凡外籍人士在美觸法，不論違規程度輕重，簽證都將立即撤銷。